Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму

Полузащитник «Монако» Поль Погба подвернул лодыжку во время тренировки команды. Травма хавбека оказалась не слишком серьезой.
Погба не сможет сыграть на этой неделе в матче 11-го тура Лиги 1 с «Парижем». Однако он должен восстановиться ко встрече на следующей неделе.
- 32-летний Погба подписал контракт с «Монако» в конце января и еще ни разу не вышел на поле.
- До этого француз отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В последний раз он выходил на поле в официальном матче 3 сентября 2023 года в составе «Ювентуса».
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X