Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму

Полузащитник «Монако» Поль Погба подвернул лодыжку во время тренировки команды. Травма хавбека оказалась не слишком серьезой.

Погба не сможет сыграть на этой неделе в матче 11-го тура Лиги 1 с «Парижем». Однако он должен восстановиться ко встрече на следующей неделе.