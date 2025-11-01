Введите ваш ник на сайте
Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму

Сегодня, 11:46

Полузащитник «Монако» Поль Погба подвернул лодыжку во время тренировки команды. Травма хавбека оказалась не слишком серьезой.

Погба не сможет сыграть на этой неделе в матче 11-го тура Лиги 1 с «Парижем». Однако он должен восстановиться ко встрече на следующей неделе.

  • 32-летний Погба подписал контракт с «Монако» в конце января и еще ни разу не вышел на поле.
  • До этого француз отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В последний раз он выходил на поле в официальном матче 3 сентября 2023 года в составе «Ювентуса».

Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Франция. Лига 1 Париж Монако Погба Поль
