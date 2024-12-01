Лайкин: «Игроки «Спартака» должны гордиться, что находятся в таком клубе»

Полузащитник «Енисея» Максим Лайкин, принадлежащий «Спартаку», вспомнил время работы в Москве Гильермо Абаскаля.

– Были ли в команде игроки, которые высказывали недовольство в адрес работы Абаскаля?

– В раздевалке всегда есть те, кто недоволен своим игровым временем. Это могло быть. Возможно, в прессе были вбросы. В раздевалке при Абаскале все профессионально относились к делу.

Футболисты «Спартака» должны гордиться тем, что находятся в таком клубе. Есть обиженные, но как только футболист начинает играть, все разногласия пропадают.

21-летний Лайкин вернется в «Спартак» летом.

У него контракт с москвичами до 2026 года.

За основу «Спартака» у Лайкина 47 минут.

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