Лайкин: «Игроки «Спартака» должны гордиться, что находятся в таком клубе»

Полузащитник «Енисея» Максим Лайкин, принадлежащий «Спартаку», вспомнил время работы в Москве Гильермо Абаскаля.
– Были ли в команде игроки, которые высказывали недовольство в адрес работы Абаскаля?
– В раздевалке всегда есть те, кто недоволен своим игровым временем. Это могло быть. Возможно, в прессе были вбросы. В раздевалке при Абаскале все профессионально относились к делу.
Футболисты «Спартака» должны гордиться тем, что находятся в таком клубе. Есть обиженные, но как только футболист начинает играть, все разногласия пропадают.
- 21-летний Лайкин вернется в «Спартак» летом.
- У него контракт с москвичами до 2026 года.
- За основу «Спартака» у Лайкина 47 минут.
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