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    • Лайкин: «Игроки «Спартака» должны гордиться, что находятся в таком клубе»

    Лайкин: «Игроки «Спартака» должны гордиться, что находятся в таком клубе»

    Полузащитник «Енисея» Максим Лайкин, принадлежащий «Спартаку», вспомнил время работы в Москве Гильермо Абаскаля.

    – Были ли в команде игроки, которые высказывали недовольство в адрес работы Абаскаля?

    – В раздевалке всегда есть те, кто недоволен своим игровым временем. Это могло быть. Возможно, в прессе были вбросы. В раздевалке при Абаскале все профессионально относились к делу.

    Футболисты «Спартака» должны гордиться тем, что находятся в таком клубе. Есть обиженные, но как только футболист начинает играть, все разногласия пропадают.

    • 21-летний Лайкин вернется в «Спартак» летом.
    • У него контракт с москвичами до 2026 года.
    • За основу «Спартака» у Лайкина 47 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2024 12:35
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