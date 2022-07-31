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    «Через год планирую закрепиться в «Спартаке». Лайкин назвал людей, из-за которых ушел в аренду в «Нефтехимик»

    Полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин раскрыл подробности своей аренды. Через год игрок вернется в «Спартак».

    – По возрасту вы ведь еще подходите и под молодежное первенство, тем не менее отправились в аренду в «Нефтехимик». Новый вызов?

    – Да. После того как «Спартак-2» расформировали, руководство клуба разговаривало с каждым по поводу будущего, каждому выбирали команду. Лука Каттани сразу сказал, что в РПЛ не отдадут. В ФНЛ же было несколько вариантов, но когда позвонил Кирилл Александрович Новиков и сказал: «Ты нужен команде» – тут же принял решение. Это тот тренер и тот клуб, где можно набраться опыта, чтобы потом вернуться в «Спартак» конкурентоспособным. Моя цель – через год закрепиться в составе красно-белых.

    • Лайкин накануне забил с центра поля.
    • 19-летний игрок стоит 275 тысяч евро.
    • Лайкин играет в опорной зоне. В «Спартаке» сейчас 4 футболиста этого амплуа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      Solist345345 15 минут назад

      Ага, 4 игрока такого амплуа и ни одного ярко выраженного опорника.

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