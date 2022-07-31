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  • «Через год планирую закрепиться в «Спартаке». Лайкин назвал людей, из-за которых ушел в аренду в «Нефтехимик»

«Через год планирую закрепиться в «Спартаке». Лайкин назвал людей, из-за которых ушел в аренду в «Нефтехимик»

31 июля 2022, 11:20
1

Полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин раскрыл подробности своей аренды. Через год игрок вернется в «Спартак».

– По возрасту вы ведь еще подходите и под молодежное первенство, тем не менее отправились в аренду в «Нефтехимик». Новый вызов?

– Да. После того как «Спартак-2» расформировали, руководство клуба разговаривало с каждым по поводу будущего, каждому выбирали команду. Лука Каттани сразу сказал, что в РПЛ не отдадут. В ФНЛ же было несколько вариантов, но когда позвонил Кирилл Александрович Новиков и сказал: «Ты нужен команде» – тут же принял решение. Это тот тренер и тот клуб, где можно набраться опыта, чтобы потом вернуться в «Спартак» конкурентоспособным. Моя цель – через год закрепиться в составе красно-белых.

  • Лайкин накануне забил с центра поля.
  • 19-летний игрок стоит 275 тысяч евро.
  • Лайкин играет в опорной зоне. В «Спартаке» сейчас 4 футболиста этого амплуа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Нефтехимик Лайкин Максим
Комментарии (1)
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Solist345345
1659258400
Ага, 4 игрока такого амплуа и ни одного ярко выраженного опорника.
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