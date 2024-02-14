Клуб Первой лиги арендовал полузащитника «Спартака»

«Спартак» и «Арсенал» договорили о переходе 20-летнего полузащитника Максима Лайкина в тульский клуб на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера игрока. Лайкин будет играть под номером 9.
- «Арсенал» занимает пятое место в Первой лиге с 35 очками после 20 туров. Туляки отстают от лидирующего «Динамо» Мх на два очка.
- В этом сезоне Лайкин дебютировал в первой команде «Спартака», сыграв за нее 3 матча. Ранее он выступал в молодежной команде красно-белых и «Спартаке-2».
- В прошлом сезоне в Первой лиге хавбек на правах аренды выступал за «Нефтехимик»: провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.