Клуб Первой лиги арендовал полузащитника «Спартака»

«Спартак» и «Арсенал» договорили о переходе 20-летнего полузащитника Максима Лайкина в тульский клуб на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера игрока. Лайкин будет играть под номером 9.