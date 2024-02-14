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    Клуб Первой лиги арендовал полузащитника «Спартака»

    «Спартак» и «Арсенал» договорили о переходе 20-летнего полузащитника Максима Лайкина в тульский клуб на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера игрока. Лайкин будет играть под номером 9.

    • «Арсенал» занимает пятое место в Первой лиге с 35 очками после 20 туров. Туляки отстают от лидирующего «Динамо» Мх на два очка.
    • В этом сезоне Лайкин дебютировал в первой команде «Спартака», сыграв за нее 3 матча. Ранее он выступал в молодежной команде красно-белых и «Спартаке-2».
    • В прошлом сезоне в Первой лиге хавбек на правах аренды выступал за «Нефтехимик»: провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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    Источник: официальный сайт «Арсенала» Тула

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    14.02.2024 13:29
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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1707907347
    практика нужна и всем важна
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    СпорЦмен
    1707907743
    Теперь всем ясно где будет прятаться Промес после срамтака?
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    Suvorov71
    1707910328
    Вот это дело, мы в Туле всегда рады помощи Великого клуба, а когда будет готов для Спартака, вернется в народный клуб
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    Pooodle
    1707913629
    Уровень спартаяей- это первая лига. Гыгыгы
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