Максим Лайкин - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лайкин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саранск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лайкин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саранск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|04.10.2022
|1' -62'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)