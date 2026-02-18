Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Спартак
Максим Лайкин
Трансферы
€ 250 тыс
Максим Лайкин - трансферы
Спартак
31 мая 2003 (22), Саранск
#71 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.02.26 / 30.06.27
Спартак
КАМАЗ
Свободный агент
16.01.25 / 30.06.25
Спартак
Нефтехимик
Аренда
09.07.24 / 10.01.25
Спартак
Енисей
Аренда
14.02.24 / 30.06.24
Спартак
Арсенал
Аренда
02.07.22 / 30.06.23
Спартак
Нефтехимик
Аренда
01.07.22 / 18.02.26
Спартак-2
Спартак
?
01.01.22 / 01.07.22
Спартак-2
Спартак-2
?
10.08.20 / 01.01.22
Академия Спартак
Спартак-2
?
