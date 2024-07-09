«Спартак» отправил хавбека в клуб Первой лиги

Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин перешел на правах аренды в «Енисей», сообщает Metaratings.ru. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, но у обоих клубов есть право прервать аренду 21-летнего хавбека в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Лайкин провел 3 матча за «Спартак» и 7 игр за «Арсенал», не отметившись результативными действияями.

Ранее сообщалось, что красно-белые и «Енисей» будут платить игроку зарплату примерно в равных долях.

Красноярский клуб тренирует экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов.