Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги

В Первой лиге за тур до финиша сезона определили лучшего молодого игрока. Им стал 19-летний опорник «Нефтехимика» Максим Лайкин.

Ему вручили приз перед матчем 33-го тура против «Уфы» (2:0), в котором игрок открыл счет.