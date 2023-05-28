Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги

    Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги

    В Первой лиге за тур до финиша сезона определили лучшего молодого игрока. Им стал 19-летний опорник «Нефтехимика» Максим Лайкин.

    Ему вручили приз перед матчем 33-го тура против «Уфы» (2:0), в котором игрок открыл счет.

    • Лайкин принадлежит «Спартаку».
    • Однако контракт с москвичами истекает летом.
    • Лайкин стоит 400 тысяч евро

    Новости по теме
    Дисквалифицированный Соболев приехал на матч с «Пари НН»
    «Спартак» – «Пари НН»: стартовые составы на 29-й тур РПЛ 2
    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Пари НН», «Динамо» – «Локомотив» 2
    Источник: телеграмм-канал «Нефтехимика»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5943

      maygli 1 минуту назад

      Надо пробовать его за основу, пусть покажет готов он к чему-то более серьёзному или нет. Молодёжка это другой уровень не каждая звезда молодёжки смогла заиграть во взрослой основе. Примеры были (и "месси были). Но шанс надо дать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33831

      oyabun 1 час назад

      Но зачем Спартаку свои молодое таланты? У нас принято щедро разбрасывать их по чужим клубам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      SLADE2019 2 часа назад

      Интересно вернут его или опять Зобнина с разными Умяровыми будем смотреть?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 