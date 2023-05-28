Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги

Надо пробовать его за основу, пусть покажет готов он к чему-то более серьёзному или нет. Молодёжка это другой уровень не каждая звезда молодёжки смогла заиграть во взрослой основе. Примеры были (и "месси были). Но шанс надо дать.
В Первой лиге за тур до финиша сезона определили лучшего молодого игрока. Им стал 19-летний опорник «Нефтехимика» Максим Лайкин.
Ему вручили приз перед матчем 33-го тура против «Уфы» (2:0), в котором игрок открыл счет.
- Лайкин принадлежит «Спартаку».
- Однако контракт с москвичами истекает летом.
- Лайкин стоит 400 тысяч евро