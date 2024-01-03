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    • Экс-замгендиректора «Спартака» оценил необходимость отправлять в аренду Зорина и Лайкина

    Экс-замгендиректора «Спартака» оценил необходимость отправлять в аренду Зорина и Лайкина

    Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал сведения о возможном уходе в аренду полузащитников Даниила Зорина и Максима Лайкина.

    «Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду. Еще пока нет второй команды, поэтому отправить их в аренду – это рациональное решение.

    Нужно, чтобы ребята получали игровую практику и развивались. За Зориным, в частности, я с интересом наблюдал в минском «Динамо». Он очень ярко себя там проявил», – сказал Кузьмичев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 10:06
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1704278765
    хорошо бы прогрессировали а то Мелешина похвалили и где он теперь
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