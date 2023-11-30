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    • Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе «Спартака»

    Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» 20-летний Максим Лайкин поделился ощущениями от дебюта в стартовом составе команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

    – Выходить за «Спартак» – это большая ответственность и гордость. В любом случае, я очень расстроен, что нам не удалось выиграть. Но у нас еще есть матч впереди, мы приложим все силы, чтобы переломить эту серию и победить. Что касается каких‑то личных задач, я хотел провести полный матч, но получилось только половину. Это была тактическая необходимость.

    – После удаления Рябчука пришлось сесть ниже?

    – Да, все верно. Играл на позиции левого защитника.

    – Привычно или было не совсем комфортно?

    – Все нормально. Тенденция такая, что футболист должен играть на нескольких позициях и приносить пользу команде. Чем больше игрок закрывает позиций – тем лучше. Универсал может принести больше пользы.

    – В конце тайма Абаскаль «закусился» с Сиваковым. Придало это какой‑то дополнительной мотивации?

    – Честно, не видел. В раздевалке все и так были мотивированны. Но, повторюсь, самого момента не видел.

    • Лайкин дебютировал в первой команде «Спартака» в прошлые выходные, выйдя на замену в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой».
    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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