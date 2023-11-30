Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» 20-летний Максим Лайкин поделился ощущениями от дебюта в стартовом составе команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

– Выходить за «Спартак» – это большая ответственность и гордость. В любом случае, я очень расстроен, что нам не удалось выиграть. Но у нас еще есть матч впереди, мы приложим все силы, чтобы переломить эту серию и победить. Что касается каких‑то личных задач, я хотел провести полный матч, но получилось только половину. Это была тактическая необходимость.

– После удаления Рябчука пришлось сесть ниже?

– Да, все верно. Играл на позиции левого защитника.

– Привычно или было не совсем комфортно?

– Все нормально. Тенденция такая, что футболист должен играть на нескольких позициях и приносить пользу команде. Чем больше игрок закрывает позиций – тем лучше. Универсал может принести больше пользы.

– В конце тайма Абаскаль «закусился» с Сиваковым. Придало это какой‑то дополнительной мотивации?

– Честно, не видел. В раздевалке все и так были мотивированны. Но, повторюсь, самого момента не видел.