- 13 января
- 21:32 «Торпедо» отдало в аренду воспитанника «Краснодара» Рейхмена 1
- 11 января
- 10:41 Фото «КАМАЗ» арендовал защитника «Урала»
- 17 декабря 2022
- 01:53 Фото Первая лига назвала самого техничного игрока сезона 1
- 16 ноября 2022
- 16:18 Кубок России. «Звезда» Комбарова из Второй лиги обыграла «КАМАЗ» и вышла в 1/4 финала 3
- 2 ноября 2022
- 21:37 Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
- 29 октября 2022
- 19:25 Первая лига. «Уфа» уступала к 88-й минуте 0:2, но вырвала ничью против «КАМАЗа». Спасительный мяч забил именинник Касинтура 1
- 28 октября 2022
- 21:07 Первая лига. «Шинник» в меньшинстве победил «Арсенал» Кононова. Евсеева удалили за празднование решающего гола 3
- 20 октября 2022
- 17:31 «Шинник» направит выручку от матча с «КАМАЗом» на помощь мобилизованным
- 30 сентября 2022
- 17:11 Президент «КАМАЗа»: «Мы собираем полную арену, «Рубин» – 5 тысяч. А там ли построили 45-тысячный стадион?»
- 15:15 Президент «КАМАЗа»: «Большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина» 1
- 25 сентября 2022
- 22:57 Гаглоев назвал игрока «КАМАЗа», который через пару лет будет играть в сборной России 6
- 23 сентября 2022
- 00:56 Фото «КАМАЗ» бесплатно подписал воспитанника «Динамо»
- 28 августа 2022
- 22:52 На матч «Рубин» – КАМАЗ пришли более 18 тысяч зрителей. Это рекорд сезона в Первой лиге 2
- 19:56 Первая лига. «Рубин» упустил победу над «КАМАЗом» на 93-й минуте 5
- 17 июля 2022
- 11:34 Фото Воспитаннику ЦСКА разбили голову в матче с «Нефтехимиком». Рану скрепили металлическими скобами 2
- 11 июля 2022
- 10:55 Фото «Оренбург» бесплатно подписал парагвайского форварда КАМАЗа
- 10 июля 2022
- 08:27 Фото Пальцев вернулся в «КАМАЗ» после семи дней в «Химках»
- 2 июля 2022
- 21:30 Фото «КАМАЗ» арендовал форварда «Зенита» 2
- 24 июня 2022
- 17:13 Товарищеский матч. «Рубин» разгромил «КАМАЗ»
- 23 июня 2022
- 14:38 РФС утвердил состав участников РПЛ и Первой лиги. Вылетевший КАМАЗ заменил «Спартак-2»
- 7 июня 2022
- 07:26 КАМАЗ подтвердил участие в следующем сезоне ФНЛ
- 6 июня 2022
- 18:22 КАМАЗ сыграет в ФНЛ, несмотря на вылет. В турнире будет три клуба из Татарстана (Сергей Ильев) 3
- 21 мая 2022
- 18:14 «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург», «Текстильщик» вылетели из ФНЛ 1
- 14 апреля 2022
- 11:13 «Химки» договорились о покупке защитника КАМАЗа Пальцева 2