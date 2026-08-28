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«Ленинградец» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

28 августа 2026 9:52
Ленинградец - КАМАЗ
29 авг. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Ленинградца»
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Матч 9 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «КАМАЗом» пройдет 29 августа 2026 года. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: хозяева на 16-м месте с шестью очками, гости замыкают таблицу с двумя баллами. «Ленинградец» дома не проигрывает в пяти последних матчах, а «КАМАЗ» не может одержать победу уже четырнадцать встреч подряд. При этом в очных противостояниях у команд примерно равные показатели – одна победа у гостей и две ничьи в трeх матчах. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые отчаянно нуждаются в первой победе?

Кто победит в матче

«Ленинградец» постарается использовать преимущество своего поля и неплохую игру в обороне. Команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах, а в среднем за последние пять игр еe защита пропускает всего 0,80 гола – солидный показатель для команды из нижней части таблицы. Однако атака хозяев работает не столь эффективно: в среднем 0,80 забитого мяча за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В стартовых турах «Ленинградец» сыграл вничью с «Челябинском» (1:1) и «Арсеналом Тула» (0:0), уступил «Велесу» (1:2), но побеждал «Сочи» (2:1). Домашняя поддержка и стабильная игра в обороне дают хозяевам шанс на победу, но их низкая результативность может стать проблемой.

«КАМАЗ» переживает глубочайший кризис. Команда не выигрывает в четырнадцати последних матчах, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати последних встречах. В атаке гости действуют чуть лучше: в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Ленинградцем» они забивали в последних матчах. В стартовых турах «КАМАЗ» уступил «Сочи» (2:3), «Текстильщику» (0:1) и «Волге Ульяновск» (1:2), сыграл вничью с «Енисеем» (2:2) и «Уфой» (1:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который редко проигрывает дома, но их атакующий потенциал может помочь забить.

Итоговый вывод: несмотря на низкую результативность «Ленинградца», его домашняя форма и надeжная оборона, а также затяжной кризис «КАМАЗа» делают хозяев фаворитами. Гости не могут выиграть четырнадцать матчей и регулярно пропускают, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа «Ленинградца» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «КАМАЗ» одержал одну победу, а две встречи завершились вничью – ни одной победы у «Ленинградца» пока нет. Однако текущая форма «КАМАЗа» – четырнадцать матчей без побед и слабая оборона, тогда как «Ленинградец» дома редко проигрывает и уверенно играет в защите. Очная статистика говорит о примерном равенстве, но текущее состояние команд складывается в пользу хозяев, которые должны использовать свой шанс.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 2 (50%)
1
Забитых мячей
3
0.25
В среднем за матч
0.75
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ленинградец
0 : 1
29.08.2026
КАМАЗ
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
1 : 1
03.09.2023
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ленинградец
0 : 1
29.08.2026
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
0 : 0
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Кубок, 1/32 финала
КАМАЗ
1 : 0
27.09.2023
Ленинградец
Россия. Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
1 : 1
03.09.2023
Ленинградец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
83
I. Petrov
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
44
Калугин
37
Исаев
4
Кудрявцев
2
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
14
Кенфак
32
Кулишев
77
Бачинский
3-1-2-3-1
31
Анисимов
76
Суханов
67
27
Мануйлов
79
Семенов
2
Хубаев
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
18
Попов
4
Кудрявцев
78
Киселев
78
Киселев
4
Кудрявцев
6
Родин
21
Макаров
21
Макаров
6
Родин
32
Кулишев
9
Першин
9
Першин
32
Кулишев
14
Кенфак
23
Стефанович
23
Стефанович
14
Кенфак
28
Султонов
6
Калистратов
6
Калистратов
28
Султонов
79
Семенов
96
96
79
Семенов
37
Воронин
19
Богданец
19
Богданец
37
Воронин
Остались в запасе
Ленинградец
КАМАЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
83
I. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
30
Евгений Замерец
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
83
I. Petrov
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Антон Хазов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ленинградца» в основное время. Домашняя непроигрышная серия хозяев, их надeжная оборона и затяжной кризис «КАМАЗа», который не может выиграть четырнадцать матчей и регулярно пропускает, делают исход очевидным. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Ленинградца» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «КАМАЗом» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ленинградец» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

2.65
Победа «Ленинградца»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Ленинградец
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