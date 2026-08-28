Матч 9 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «КАМАЗом» пройдет 29 августа 2026 года. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: хозяева на 16-м месте с шестью очками, гости замыкают таблицу с двумя баллами. «Ленинградец» дома не проигрывает в пяти последних матчах, а «КАМАЗ» не может одержать победу уже четырнадцать встреч подряд. При этом в очных противостояниях у команд примерно равные показатели – одна победа у гостей и две ничьи в трeх матчах. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на домашнюю поддержку, или гости, которые отчаянно нуждаются в первой победе?

Кто победит в матче

«Ленинградец» постарается использовать преимущество своего поля и неплохую игру в обороне. Команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах, а в среднем за последние пять игр еe защита пропускает всего 0,80 гола – солидный показатель для команды из нижней части таблицы. Однако атака хозяев работает не столь эффективно: в среднем 0,80 забитого мяча за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В стартовых турах «Ленинградец» сыграл вничью с «Челябинском» (1:1) и «Арсеналом Тула» (0:0), уступил «Велесу» (1:2), но побеждал «Сочи» (2:1). Домашняя поддержка и стабильная игра в обороне дают хозяевам шанс на победу, но их низкая результативность может стать проблемой.

«КАМАЗ» переживает глубочайший кризис. Команда не выигрывает в четырнадцати последних матчах, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в одиннадцати последних встречах. В атаке гости действуют чуть лучше: в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Ленинградцем» они забивали в последних матчах. В стартовых турах «КАМАЗ» уступил «Сочи» (2:3), «Текстильщику» (0:1) и «Волге Ульяновск» (1:2), сыграл вничью с «Енисеем» (2:2) и «Уфой» (1:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле соперника, который редко проигрывает дома, но их атакующий потенциал может помочь забить.

Итоговый вывод: несмотря на низкую результативность «Ленинградца», его домашняя форма и надeжная оборона, а также затяжной кризис «КАМАЗа» делают хозяев фаворитами. Гости не могут выиграть четырнадцать матчей и регулярно пропускают, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа «Ленинградца» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «КАМАЗ» одержал одну победу, а две встречи завершились вничью – ни одной победы у «Ленинградца» пока нет. Однако текущая форма «КАМАЗа» – четырнадцать матчей без побед и слабая оборона, тогда как «Ленинградец» дома редко проигрывает и уверенно играет в защите. Очная статистика говорит о примерном равенстве, но текущее состояние команд складывается в пользу хозяев, которые должны использовать свой шанс.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ленинградца» в основное время. Домашняя непроигрышная серия хозяев, их надeжная оборона и затяжной кризис «КАМАЗа», который не может выиграть четырнадцать матчей и регулярно пропускает, делают исход очевидным. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Ленинградца» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «КАМАЗом» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.