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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Ленинградец
КАМАЗ - Ленинградец: обзор матча 03 сентября 2023
КАМАЗ
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ленинградец
77'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Ленинградец
88'
Желтая карточка
М. Маркин
Желтая карточка
А. Гаглоев
88'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Бадртдинов
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
77'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Таликин
68'
62'
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
19
Dmitri Serebryakov
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Анисимов
17
Пальцев
5
Ратников
4
Абрамов
21
Горелов
11
Гаглоев
97
Таликин
7
Аюкин
6
Родин
19
Бадртдинов
11
Укомский
3-2-3-2
1
Смирнов
3
Костин
98
Каптилов
2
Николаев
41
Микушин
29
Хитяев
19
6
Казаков
8
Горулев
77
Бачинский
37
Сиротов
97
Таликин
42
Кириллов
42
Кириллов
97
Таликин
19
Бадртдинов
10
Защепкин
10
Защепкин
19
Бадртдинов
37
Сиротов
93
Маркин
93
Маркин
37
Сиротов
Остались в запасе
КАМАЗ
Ленинградец
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
33
Никита Карабашев
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча КАМАЗ - Ленинградец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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