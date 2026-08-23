Матч 8 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Сочи» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в 13 последних матчах и замыкают турнирную таблицу с двумя очками. Гости, напротив, уверенно идут на четвeртом месте с 13 баллами и выиграли три последних встречи. При этом в очных встречах преимущество также на стороне «Сочи» – две победы при одном поражении. Сможет ли аутсайдер прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Сочи» продолжит победную поступь и упрочит положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«КАМАЗ» постарается использовать домашнюю поддержку, но его текущее состояние вызывает серьeзные опасения. Команда не может выиграть уже 13 матчей подряд, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом оборона также уязвима: в среднем 1,60 пропущенного мяча за пять матчей, и «КАМАЗ» пропускает в десяти последних встречах. В стартовых турах хозяева уступили «Текстильщику» (0:1), сыграли вничью с «Енисеем» (2:2), проиграли «Волге Ульяновск» (1:2). В очных встречах с «Сочи» статистика также не в их пользу – всего одна победа в трeх матчах. Психологическое давление и неудачная форма делают «КАМАЗ» явным аутсайдером, даже несмотря на домашние стены.

«Сочи» подходит к игре в отличном тонусе. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, забивая в каждом из них. Оборона гостей действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча за пять матчей. В стартовых турах «Сочи» обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Волгу Ульяновск» (1:0) и «Арсенал Тула» (5:0), хотя уступил «Торпедо» (1:2) и «Ленинградцу» (1:2). В очных встречах с «КАМАЗом» гости имеют преимущество – две победы при одном поражении. Уверенная игра в атаке и надeжная защита делают «Сочи» безоговорочным фаворитом даже на выезде.

Итоговый вывод: «Сочи» является явным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и надeжной обороне, тогда как «КАМАЗ» не может выиграть 13 матчей и регулярно пропускает. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Сочи» одержал две победы, «КАМАЗ» – одну, ничьих не было. При этом в последней очной встрече (декабрь 2024) «Сочи» выиграл со счeтом 2:0. Текущая форма «Сочи» – три победы подряд и надeжная оборона, у «КАМАЗа» – 13 матчей без побед и проблемы в атаке. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на пике формы.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи» с разницей как минимум в два мяча. Трeхматчевая победная серия гостей, их надeжная оборона и кризис «КАМАЗа» (13 матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Сочи» с форой (-1) с коэффициентом 2.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Сочи» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».