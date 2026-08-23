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«КАМАЗ» – «Сочи»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

23 августа 2026 8:57
КАМАЗ - Сочи
24 авг. 2026, понедельник 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Сочи» с форой (-1)
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Матч 8 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Сочи» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в 13 последних матчах и замыкают турнирную таблицу с двумя очками. Гости, напротив, уверенно идут на четвeртом месте с 13 баллами и выиграли три последних встречи. При этом в очных встречах преимущество также на стороне «Сочи» – две победы при одном поражении. Сможет ли аутсайдер прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Сочи» продолжит победную поступь и упрочит положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«КАМАЗ» постарается использовать домашнюю поддержку, но его текущее состояние вызывает серьeзные опасения. Команда не может выиграть уже 13 матчей подряд, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом оборона также уязвима: в среднем 1,60 пропущенного мяча за пять матчей, и «КАМАЗ» пропускает в десяти последних встречах. В стартовых турах хозяева уступили «Текстильщику» (0:1), сыграли вничью с «Енисеем» (2:2), проиграли «Волге Ульяновск» (1:2). В очных встречах с «Сочи» статистика также не в их пользу – всего одна победа в трeх матчах. Психологическое давление и неудачная форма делают «КАМАЗ» явным аутсайдером, даже несмотря на домашние стены.

«Сочи» подходит к игре в отличном тонусе. Команда выиграла три последних матча, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, забивая в каждом из них. Оборона гостей действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча за пять матчей. В стартовых турах «Сочи» обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Волгу Ульяновск» (1:0) и «Арсенал Тула» (5:0), хотя уступил «Торпедо» (1:2) и «Ленинградцу» (1:2). В очных встречах с «КАМАЗом» гости имеют преимущество – две победы при одном поражении. Уверенная игра в атаке и надeжная защита делают «Сочи» безоговорочным фаворитом даже на выезде.

Итоговый вывод: «Сочи» является явным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и надeжной обороне, тогда как «КАМАЗ» не может выиграть 13 матчей и регулярно пропускает. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах «Сочи» одержал две победы, «КАМАЗ» – одну, ничьих не было. При этом в последней очной встрече (декабрь 2024) «Сочи» выиграл со счeтом 2:0. Текущая форма «Сочи» – три победы подряд и надeжная оборона, у «КАМАЗа» – 13 матчей без побед и проблемы в атаке. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на пике формы.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 2 (40%)
6
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
1.2
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
2 : 3
24.08.2026
Сочи
Самая крупная ничья
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Сочи
1 : 1
04.06.2010
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
2 : 3
24.08.2026
Сочи
Россия. Первая лига, 21 тур
Сочи
2 : 0
01.12.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 0
27.10.2024
Сочи
Россия. Первый дивизион, 34 тур
КАМАЗ
2 : 0
06.10.2010
Сочи
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Сочи
1 : 1
04.06.2010
КАМАЗ

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Замерец
6
Калистратов
67
76
Суханов
79
Семенов
7
Аюкин
2
Хубаев
37
Воронин
10
Защепкин
18
Попов
28
Султонов
3-3-1-1
35
Дегтев
33
Алвес
44
Стойич
22
Кожемякин
28
Магаль
5
Осипов
13
Калинин
8
Игнатов
11
Мелешин
79
Семенов
65
Гулько
65
Гулько
79
Семенов
37
Воронин
19
Богданец
19
Богданец
37
Воронин
13
Калинин
13
Кайнов
13
Кайнов
13
Калинин
8
Игнатов
59
Барт
59
Барт
8
Игнатов
44
Стойич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
44
Стойич
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
Остались в запасе
КАМАЗ
Сочи
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
85
Даниил Силев
ВР
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи» с разницей как минимум в два мяча. Трeхматчевая победная серия гостей, их надeжная оборона и кризис «КАМАЗа» (13 матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Сочи» с форой (-1) с коэффициентом 2.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Сочи» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».

«КАМАЗ» – «Сочи»: смотреть онлайн.

2.65
Победа «Сочи» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Сочи КАМАЗ
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