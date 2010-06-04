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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - КАМАЗ
Сочи - КАМАЗ: обзор матча 04 июня 2010
Сочи
04.06.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
88'
А. Гонежуков (П)
90'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - КАМАЗ
+1
Замена
И. Ганиев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гонежуков
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Сердюков
Пенальти не реализован!
С. Гогниев
Замена
С. Настусенко
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Перов
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
С. Мельников
️️️️
С. Рогачев
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Рогов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-3-2-2
2
Сыропятов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
3
Черногаев
10
Козлов
2
Давыдов
31
Рогов
78
Кантонистов
20
Гонежуков
27
Рогачев
4-4-2
98
Абакумов
34
Козлов
13
Хисамов
75
Ложкин
4
Гудукин
14
Коронов
33
Перов
14
Пименов
4
Славнов
2
Гогниев
29
Сердюков
31
Рогов
23
Колесников
23
Колесников
31
Рогов
27
Рогачев
13
Мельников
13
Мельников
27
Рогачев
4
Славнов
77
Настусенко
77
Настусенко
4
Славнов
34
Козлов
88
Ганиев
88
Ганиев
34
Козлов
33
Перов
33
Кренделев
33
Кренделев
33
Перов
29
Сердюков
90
Делькин
90
Делькин
29
Сердюков
Остались в запасе
Сочи
КАМАЗ
99
Владимир Вагин
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Денис Вавилин
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
99
Владимир Вагин
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Сочи - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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