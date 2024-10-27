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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Сочи
КАМАЗ - Сочи: обзор матча 27 октября 2024
КАМАЗ
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
18'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Сочи
Желтая карточка
А. Абрамов
84'
Замена
Д. Маругин
️️️️
Д. Стародуб
84'
Желтая карточка
А. Гюрджан
83'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Р. Аюкин
82'
73'
Желтая карточка
К. Кравцов
70'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Писарский
Замена
Д. Караев
️️️️
М. Лаук
69'
Замена
А. Дерюгин
️️️️
Ю. Кириллов
69'
58'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Сафронов
ГОЛ! 1:0!
И. Козлов
18'
Желтая карточка
И. Козлов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
67
Адриан Платон
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-2-2-2
76
Купцов
13
Почивалин
18
Мельников
19
Тананеев
11
Стародуб
6
Козлов
21
Горелов
7
Аюкин
42
Кириллов
10
Лаук
11
Апеков
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
7
Сафронов
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
11
Стародуб
3
Маругин
3
Маругин
11
Стародуб
7
Аюкин
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Лаук
10
Караев
10
Караев
10
Лаук
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
КАМАЗ
Сочи
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча КАМАЗ - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Бронницы)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
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