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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Динамо
КАМАЗ - Сочи: обзор матча 06 октября 2010
КАМАЗ
06.10.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
26'
М. Пименов
90+3'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Сочи
Желтая карточка
А. Делькин
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Делькин
Пас отдал
Р. Славнов
+3
Замена
А. Делькин
️️️️
И. Коронов
+1
Желтая карточка
В. Авсюк
Замена
М. Макагонов
️️️️
С. Мельников
Желтая карточка
М. Козлов
Желтая карточка
К. Лобов
Замена
Р. Славнов
️️️️
М. Пименов
Замена
А. Ложкин
️️️️
А. Кобялко
Замена
С. Настусенко
️️️️
М. Гараев
Желтая карточка
С. Мельников
Желтая карточка
И. Ганиев
Желтая карточка
М. Пименов
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 1:0!
М. Пименов
Пас отдал
М. Гараев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
24
Марат Гараев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
4-4-2
98
Абакумов
88
Ганиев
4
Гудукин
44
Рыков
27
Лебамба
24
Гараев
33
Кренделев
14
Пименов
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
4-1-3-2
30
Епифанов
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
55
Лобов
10
Козлов
9
Авсюк
78
Кантонистов
31
Рогов
15
Евстафьев
13
Мельников
24
Гараев
77
Настусенко
77
Настусенко
24
Гараев
22
Кобялко
75
Ложкин
75
Ложкин
22
Кобялко
14
Пименов
4
Славнов
4
Славнов
14
Пименов
14
Коронов
90
Делькин
90
Делькин
14
Коронов
13
Мельников
2
Макагонов
2
Макагонов
13
Мельников
Остались в запасе
КАМАЗ
Сочи
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча КАМАЗ - Сочи
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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