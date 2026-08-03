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  • «Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

Вчера, 15:50
Уфа
03.08.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Беленов
5
Кутин
14
Агапов
69
Ханенко
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
3-1-3-3
30
Замерец
76
Суханов
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
28
Султонов
22
Солодухин
10
Защепкин
53
Дерюгин
37
Воронин
9
Мосейчук
53
Дерюгин
96
96
53
Дерюгин
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗ», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «КАМАЗ»

«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Уфа
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