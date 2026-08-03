Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-2-2-2
31
Беленов
5
Кутин
14
Агапов
69
Ханенко
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
3-1-3-3
30
Замерец
76
Суханов
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
28
Султонов
22
Солодухин
10
Защепкин
53
Дерюгин
37
Воронин
9
Мосейчук
53
Дерюгин
96
96
53
Дерюгин
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «КАМАЗ», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»