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«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

11 июля 2026 9:09
Спартак К - КАМАЗ
12 июл. 2026, воскресенье 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.24
победа «КАМАЗа»
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Спартак Кострома» и «КАМАЗ» пройдет 12 июля 2026 года в Костроме. Хозяева подходят к старту сезона в глубоком кризисе – они не могут выиграть уже четыре матча подряд, забивают меньше гола за игру и регулярно пропускают. Гости также нестабильны, но имеют преимущество в очных встречах и более сбалансированную атаку. Сможет ли «Спартак» прервать свою безвыигрышную серию и набрать очки на домашнем стадионе, или «КАМАЗ» продолжит успешно играть против этого соперника и добьется победы?

Кто победит в матче

«Спартак Кострома» подходит к игре с катастрофической атакой: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в четырех последних, что говорит о серьезных проблемах как в созидании, так и в обороне. В товарищеских матчах костромичи проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Спартаку» (0:1), а также сыграли вничью с «Волгой Ульяновск» (1:1) и «Арсеналом Тула» (1:1), что не внушает оптимизма. В очных встречах с «КАМАЗом» хозяева уступают – одна победа в пяти последних матчах при двух поражениях и двух ничьих, включая поражение 0:2 в последнем личном матче, что создает дополнительное психологическое давление.

«КАМАЗ» подходит к игре с чуть лучшей статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда провела несколько товарищеских встреч, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (3:3) и «Рубином» (1:1), а также уступив «Нефтехимику» (2:3). Их атака более продуктивна, чем у соперника, но оборона также не без проблем. В очных встречах с «Спартаком Кострома» «КАМАЗ» имеет преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу 2:0 в последнем официальном матче. Это дает гостям уверенность перед стартом нового сезона.

Итоговый вывод: «КАМАЗ» имеет преимущество в атакующей эффективности и очных встречах, тогда как «Спартак Кострома» переживает кризис и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «КАМАЗа» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «КАМАЗа».

Форма и история личных встреч

«Спартак Кострома» не может выиграть в четырех последних матчах и почти не забивает, тогда как «КАМАЗ» показывает более продуктивную игру и имеет преимущество в очных встречах – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу 2:0 в последней встрече. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Спартак К
3 : 1
12.07.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.05.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Спартак К
1 : 1
11.10.2025
КАМАЗ
Россия. Кубок, 4 раунд
КАМАЗ
0 : 0
25.09.2025
Спартак К

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Роман Защепкин
АП
69
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
65
Иван Гулько
ЦФ
19
M. Bogdanets
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
3-3-1-1-2
50
Шамов
5
Жилмостных
3
Бугриев
2
Тарасов
47
Тарасов
69
Чурсин
7
Маляров
18
Камилов
8
Демченко
90
Калмыков
13
3-1-1-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
81
Тоневицкий
6
Калистратов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
22
Солодухин
37
Воронин
69
Мосейчук
18
Камилов
17
Каптилович
17
Каптилович
18
Камилов
69
Чурсин
9
Хубаев
9
Хубаев
69
Чурсин
3
Бугриев
66
66
3
Бугриев
13
10
Караев
10
Караев
13
69
Мосейчук
79
Семенов
79
Семенов
69
Мосейчук
83
Лайкин
91
Рощин
91
Рощин
83
Лайкин
37
Воронин
65
Гулько
65
Гулько
37
Воронин
81
Тоневицкий
19
19
81
Тоневицкий
22
Солодухин
96
96
22
Солодухин
Остались в запасе
Спартак К
КАМАЗ
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Антон Хазов

Прогноз на победителя

«КАМАЗ» имеет преимущество в атаке и истории личных встреч, тогда как «Спартак Кострома» не может найти свою игру и редко забивает. Учитывая эти факторы, победа «КАМАЗа» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «КАМАЗа» с коэффициентом 3.24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Спартак Кострома» и «КАМАЗ» состоится 12 июля 2026 года в Костроме и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

3.24
победа «КАМАЗа»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Спартак К
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