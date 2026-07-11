Матч 1 тура Первой лиги России между «Спартак Кострома» и «КАМАЗ» пройдет 12 июля 2026 года в Костроме. Хозяева подходят к старту сезона в глубоком кризисе – они не могут выиграть уже четыре матча подряд, забивают меньше гола за игру и регулярно пропускают. Гости также нестабильны, но имеют преимущество в очных встречах и более сбалансированную атаку. Сможет ли «Спартак» прервать свою безвыигрышную серию и набрать очки на домашнем стадионе, или «КАМАЗ» продолжит успешно играть против этого соперника и добьется победы?

Кто победит в матче

«Спартак Кострома» подходит к игре с катастрофической атакой: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в четырех последних, что говорит о серьезных проблемах как в созидании, так и в обороне. В товарищеских матчах костромичи проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Спартаку» (0:1), а также сыграли вничью с «Волгой Ульяновск» (1:1) и «Арсеналом Тула» (1:1), что не внушает оптимизма. В очных встречах с «КАМАЗом» хозяева уступают – одна победа в пяти последних матчах при двух поражениях и двух ничьих, включая поражение 0:2 в последнем личном матче, что создает дополнительное психологическое давление.

«КАМАЗ» подходит к игре с чуть лучшей статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда провела несколько товарищеских встреч, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (3:3) и «Рубином» (1:1), а также уступив «Нефтехимику» (2:3). Их атака более продуктивна, чем у соперника, но оборона также не без проблем. В очных встречах с «Спартаком Кострома» «КАМАЗ» имеет преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу 2:0 в последнем официальном матче. Это дает гостям уверенность перед стартом нового сезона.

Итоговый вывод: «КАМАЗ» имеет преимущество в атакующей эффективности и очных встречах, тогда как «Спартак Кострома» переживает кризис и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «КАМАЗа» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «КАМАЗа».

Форма и история личных встреч

«Спартак Кострома» не может выиграть в четырех последних матчах и почти не забивает, тогда как «КАМАЗ» показывает более продуктивную игру и имеет преимущество в очных встречах – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу 2:0 в последней встрече. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«КАМАЗ» имеет преимущество в атаке и истории личных встреч, тогда как «Спартак Кострома» не может найти свою игру и редко забивает. Учитывая эти факторы, победа «КАМАЗа» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «КАМАЗа» с коэффициентом 3.24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Спартак Кострома» и «КАМАЗ» состоится 12 июля 2026 года в Костроме и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.