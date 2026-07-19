19.07.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-1-1-3-2
31
Анисимов
6
Калистратов
5
Ратников
27
Мануйлов
83
Лайкин
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
65
Гулько
9
Мосейчук
4-1-1-3-1
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
17
Шильников
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
27
Мануйлов
79
Семенов
79
Семенов
27
Мануйлов
83
Лайкин
8
Долгополов
8
Долгополов
83
Лайкин
65
Гулько
22
Солодухин
22
Солодухин
65
Гулько
37
Воронин
96
96
37
Воронин
9
Мосейчук
19
19
9
Мосейчук
72
Комиссаров
66
Гудков
66
Гудков
72
Комиссаров
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
17
Шильников
93
Лапинский
93
Лапинский
17
Шильников
11
Пополитов
9
Сарвели
9
Сарвели
11
Пополитов
Остались в запасе
КАМАЗ
Нижний Новгород
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
81
Никита Генералов
ВР
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча КАМАЗ - Нижний Новгород
3
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Нижнего Новгорода», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Нижний Новгород»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»