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  • «КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 14:50
КАМАЗ
19.07.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
89' M. Bogdanets
29' В. Грулев 45+2' В. Александров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
96
M. Shavel
ЦФ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
78
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Анисимов
6
Калистратов
5
Ратников
27
Мануйлов
83
Лайкин
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
65
Гулько
9
Мосейчук
4-1-1-3-1
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
17
Шильников
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
27
Мануйлов
79
Семенов
79
Семенов
27
Мануйлов
83
Лайкин
8
Долгополов
8
Долгополов
83
Лайкин
65
Гулько
22
Солодухин
22
Солодухин
65
Гулько
37
Воронин
96
96
37
Воронин
9
Мосейчук
19
19
9
Мосейчук
72
Комиссаров
66
Гудков
66
Гудков
72
Комиссаров
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
17
Шильников
93
Лапинский
93
Лапинский
17
Шильников
11
Пополитов
9
Сарвели
9
Сарвели
11
Пополитов
Остались в запасе
КАМАЗ
Нижний Новгород
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
81
Никита Генералов
ВР
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча КАМАЗ - Нижний Новгород
3
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Нижнего Новгорода», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Нижний Новгород»

«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород КАМАЗ
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