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«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

18 июля 2026 9:37
КАМАЗ - Нижний Новгород
19 июл. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
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2.13
Победа «Нижнего Новгорода»
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Матч 2 тура Первой лиги России между «КАМАЗ» и «Нижний Новгород» пройдет 19 июля 2026 года в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Хозяева неудачно стартовали, проиграв «Спартаку Кострома» (1:3), и имеют проблемы в обороне, а гости разгромили «Ротор» (4:2) и находятся на подъеме. Сможет ли «Нижний Новгород» продолжить свою победную поступь и набрать вторые три очка, или «КАМАЗ» прервет свою серию поражений и добьется первого успеха в сезоне?

Кто победит в матче

«КАМАЗ» подходит к игре с неутешительной статистикой: семь голов в пяти последних матчах при десяти пропущенных, что составляет в среднем 1,4 забитых и 2,0 пропущенных за игру. Команда проиграла три последних матча в Первой лиге и пропускает в трех последних, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В товарищеских встречах челнинцы показывали неплохую результативность, но их защита регулярно допускает ошибки, что против атакующего «Нижнего Новгорода» может стать фатальным. Домашняя поддержка может стать фактором, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд.

«Нижний Новгород» демонстрирует противоположную картину: 11 голов в пяти матчах (2,2 в среднем) при девяти пропущенных (1,8). Команда уверенно стартовала в новом сезоне, разгромив «Ротор» (4:2) в первом туре, и имеет мощный атакующий потенциал. Однако их оборона также не безупречна, что дает шанс «КАМАЗу» отличиться. В личных встречах нижегородцы имеют небольшое преимущество, а в последней товарищеской игре в 2025 году они обыграли соперника со счетом 3:1, что добавляет им уверенности перед выездом в Набережные Челны.

Итоговый вывод: «Нижний Новгород» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей атакующей игре и уверенному старту, тогда как «КАМАЗ» переживает спад и регулярно пропускает. Учитывая разницу в форме и мотивацию, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода».

Форма и история личных встреч

«КАМАЗ» проигрывает в трех последних матчах и пропускает в каждом из них, тогда как «Нижний Новгород» начал сезон с разгромной победы и забивает в среднем более двух голов за игру. В очных встречах команды обменивались победами, но последняя товарищеская игра осталась за нижегородцами, что дает им психологическое преимущество. Текущая форма и атакующий потенциал гостей делают их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 2
25.05.2017
Нижний Новгород
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Нижний Новгород
1 : 0
11.10.2016
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
КАМАЗ
2 : 2
29.08.2016
Нижний Новгород

Прогноз на победителя

«Нижний Новгород» имеет более мощную атаку и уверенно стартовал в сезоне, тогда как «КАМАЗ» не может найти свою игру и регулярно пропускает. Учитывая разницу в текущей форме и мотивацию, победа гостей с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Нижнего Новгорода» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «КАМАЗ» и «Нижний Новгород» состоится 19 июля 2026 года в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Планета» и «МАТЧ! Премьер».

«КАМАЗ» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн

2.13
Победа «Нижнего Новгорода»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород КАМАЗ
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