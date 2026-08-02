Матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» пройдет 3 августа 2026 года в Уфе на стадионе «Нефтяник». Хозяева после трех туров занимают третье место с 7 очками, не проигрывают в пяти последних матчах чемпионата и имеют трехматчевую победную серию на своем поле, тогда как гости замыкают турнирную таблицу с 0 очков, проиграв во всех трех стартовых турах и пропуская в пяти последних матчах Первой лиги. Однако статистика личных встреч складывается в пользу аутсайдера – «КАМАЗ» побеждает в трех последних очных матчах и забивает в четырех последних встречах против «Уфы». Сможет ли хозяин использовать свой игровой тонус и домашнее поле, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «КАМАЗом», или гости вновь подтвердят статус неудобного соперника для уфимцев?

Кто победит в матче

«Уфа» подходит к этому матчу в отличной форме и с высокими турнирными задачами. Команда занимает третье место, набрав 7 очков в трех турах, и не проигрывает в пяти последних матчах Первой лиги. В последних пяти играх уфимцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 5 (1.00), при этом они забивают в пяти последних матчах чемпионата и в трех последних играх всех турниров. Дилан Ортис с двумя голами в трех матчах является лучшим бомбардиром команды и находится в отличном тонусе. Домашняя статистика выглядит внушительно: «Уфа» побеждает в трех последних матчах на своем поле, что делает стадион «Нефтяник» серьезной крепостью. Однако в очных встречах с «КАМАЗом» у хозяев сложилась неудачная серия – они проиграли в трех последних матчах против этого соперника, причем в последней встрече в апреле 2026 года уступили 0:1 на своем поле.

«КАМАЗ» находится в кризисной ситуации. Команда занимает последнее место, имея 0 очков после трех туров, проиграла во всех трех стартовых матчах и имеет пятиматчевую серию поражений в чемпионате. Оборона гостей выглядит катастрофически – в последних пяти играх пропущено 13 мячей (в среднем 2.60 за матч), при этом «КАМАЗ» пропускает в шести последних матчах. Однако атака работает стабильно: в последних пяти играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч), а в пяти из семи последних встреч неизменно отличалась. Важный психологический момент – «КАМАЗ» побеждает в трех последних очных матчах против «Уфы» и забивает в четырех последних встречах с этим соперником. Это дает гостям уверенность, несмотря на их турнирное положение.

Итоговый вывод: «Уфа» является фаворитом по турнирному положению, форме и домашней статистике, однако «КАМАЗ» традиционно успешно играет против уфимцев и способен использовать слабости обороны хозяев. Учитывая, что «Уфа» находится в отличной форме и играет дома, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев, хотя гости имеют высокие шансы отличиться, учитывая их стабильную результативность в очных встречах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в форме команд: «Уфа» демонстрирует стабильные результаты и надежную игру, тогда как «КАМАЗ» находится в глубоком кризисе, проиграв все три стартовых тура. Однако в очных встречах наблюдается явное преимущество гостей – «КАМАЗ» побеждает в трех последних матчах против «Уфы», при этом забивает в четырех последних встречах. Это создает интригу: сможет ли «Уфа» использовать свой игровой тонус и домашнее поле, чтобы прервать неудачную серию, или «КАМАЗ» вновь подтвердит статус неудобного соперника для уфимцев?

Прогноз на победителя

Учитывая отличную форму «Уфы», ее домашнюю победную серию и высокое турнирное положение, а также кризис «КАМАЗа», проигравшего все стартовые матчи и пропускающего в среднем 2.60 гола за игру, мы прогнозируем победу хозяев поля. «Уфа» находится в оптимальной форме, имеет трехматчевую победную серию дома и обязана использовать слабости аутсайдера. Несмотря на неудачную историю очных встреч, текущее состояние команд слишком разное, чтобы «КАМАЗ» мог рассчитывать на положительный результат. Рекомендуем ставку на победу «Уфы» с коэффициентом 2.24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» состоится 3 августа 2026 года в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.