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«Уфа» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026

02 августа 2026 8:00
Уфа - КАМАЗ
03 авг. 2026, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.24
Победа «Уфы»
Сделать ставку

Матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» пройдет 3 августа 2026 года в Уфе на стадионе «Нефтяник». Хозяева после трех туров занимают третье место с 7 очками, не проигрывают в пяти последних матчах чемпионата и имеют трехматчевую победную серию на своем поле, тогда как гости замыкают турнирную таблицу с 0 очков, проиграв во всех трех стартовых турах и пропуская в пяти последних матчах Первой лиги. Однако статистика личных встреч складывается в пользу аутсайдера – «КАМАЗ» побеждает в трех последних очных матчах и забивает в четырех последних встречах против «Уфы». Сможет ли хозяин использовать свой игровой тонус и домашнее поле, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «КАМАЗом», или гости вновь подтвердят статус неудобного соперника для уфимцев?

Кто победит в матче

«Уфа» подходит к этому матчу в отличной форме и с высокими турнирными задачами. Команда занимает третье место, набрав 7 очков в трех турах, и не проигрывает в пяти последних матчах Первой лиги. В последних пяти играх уфимцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 5 (1.00), при этом они забивают в пяти последних матчах чемпионата и в трех последних играх всех турниров. Дилан Ортис с двумя голами в трех матчах является лучшим бомбардиром команды и находится в отличном тонусе. Домашняя статистика выглядит внушительно: «Уфа» побеждает в трех последних матчах на своем поле, что делает стадион «Нефтяник» серьезной крепостью. Однако в очных встречах с «КАМАЗом» у хозяев сложилась неудачная серия – они проиграли в трех последних матчах против этого соперника, причем в последней встрече в апреле 2026 года уступили 0:1 на своем поле.

«КАМАЗ» находится в кризисной ситуации. Команда занимает последнее место, имея 0 очков после трех туров, проиграла во всех трех стартовых матчах и имеет пятиматчевую серию поражений в чемпионате. Оборона гостей выглядит катастрофически – в последних пяти играх пропущено 13 мячей (в среднем 2.60 за матч), при этом «КАМАЗ» пропускает в шести последних матчах. Однако атака работает стабильно: в последних пяти играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч), а в пяти из семи последних встреч неизменно отличалась. Важный психологический момент – «КАМАЗ» побеждает в трех последних очных матчах против «Уфы» и забивает в четырех последних встречах с этим соперником. Это дает гостям уверенность, несмотря на их турнирное положение.

Итоговый вывод: «Уфа» является фаворитом по турнирному положению, форме и домашней статистике, однако «КАМАЗ» традиционно успешно играет против уфимцев и способен использовать слабости обороны хозяев. Учитывая, что «Уфа» находится в отличной форме и играет дома, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев, хотя гости имеют высокие шансы отличиться, учитывая их стабильную результативность в очных встречах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в форме команд: «Уфа» демонстрирует стабильные результаты и надежную игру, тогда как «КАМАЗ» находится в глубоком кризисе, проиграв все три стартовых тура. Однако в очных встречах наблюдается явное преимущество гостей – «КАМАЗ» побеждает в трех последних матчах против «Уфы», при этом забивает в четырех последних встречах. Это создает интригу: сможет ли «Уфа» использовать свой игровой тонус и домашнее поле, чтобы прервать неудачную серию, или «КАМАЗ» вновь подтвердит статус неудобного соперника для уфимцев?

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 2 (29%)
Побед - 3 (43%)
7
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.29
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
2 : 2
29.10.2022
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Уфа
1 : 1
03.08.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа
0 : 1
22.04.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 26 тур
КАМАЗ
1 : 0
29.03.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
2 : 1
02.11.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 32 тур
Уфа
1 : 0
20.05.2023
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
2 : 2
29.10.2022
Уфа
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
96
M. Shavel
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Беленов
5
Кутин
14
Агапов
69
Ханенко
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
3-1-3-3
30
Замерец
76
Суханов
6
Калистратов
27
Мануйлов
7
Аюкин
28
Султонов
22
Солодухин
10
Защепкин
53
Дерюгин
37
Воронин
9
Мосейчук
53
Дерюгин
96
96
53
Дерюгин
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
23
Данил Ахатов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
13
Nazar Rybalchenko
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
76
Aleksandr Kokotun
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Антон Хазов

Прогноз на победителя

Учитывая отличную форму «Уфы», ее домашнюю победную серию и высокое турнирное положение, а также кризис «КАМАЗа», проигравшего все стартовые матчи и пропускающего в среднем 2.60 гола за игру, мы прогнозируем победу хозяев поля. «Уфа» находится в оптимальной форме, имеет трехматчевую победную серию дома и обязана использовать слабости аутсайдера. Несмотря на неудачную историю очных встреч, текущее состояние команд слишком разное, чтобы «КАМАЗ» мог рассчитывать на положительный результат. Рекомендуем ставку на победу «Уфы» с коэффициентом 2.24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» состоится 3 августа 2026 года в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Уфа» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн

2.24
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Уфа
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