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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - КАМАЗ
Уфа - КАМАЗ: обзор матча 02 ноября 2024
Уфа
02.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
40'
А. Гуренко
67'
А. Теняев
84'
Б. Фартуна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - КАМАЗ
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
90'
+1
Замена
Г. Захаров
️️️️
Р. Пасевич
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Фартуна
Желтая карточка
Р. Пасевич
82'
79'
Замена
Д. Маругин
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
А. Перченок
️️️️
В. Ложкин
77'
Замена
В. Гараев
️️️️
А. Анисимов
77'
Желтая карточка
Д. Кутин
75'
74'
Замена
С. Абдуллаев
️️️️
Д. Стародуб
ГОЛ! 2:0!
А. Теняев
67'
64'
Замена
Б. Фартуна
️️️️
М. Лаук
63'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Р. Аюкин
63'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Апеков
ГОЛ! 1:0!
А. Гуренко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Руслан Апеков
АП
10
Максим Лаук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
67
Адриан Платон
ЦФ
4-2-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
4-2-2-1-1
76
Купцов
11
Стародуб
19
Тананеев
18
Мельников
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
42
Кириллов
7
Аюкин
11
Апеков
10
Лаук
97
Пасевич
38
Захаров
38
Захаров
97
Пасевич
17
Анисимов
93
Гараев
93
Гараев
17
Анисимов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
25
Ложкин
7
Перченок
7
Перченок
25
Ложкин
42
Кириллов
3
Маругин
3
Маругин
42
Кириллов
7
Аюкин
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Аюкин
10
Лаук
33
Фартуна
33
Фартуна
10
Лаук
11
Стародуб
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Стародуб
11
Апеков
10
Караев
10
Караев
11
Апеков
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Нефтяник
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