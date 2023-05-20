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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - КАМАЗ
Уфа - КАМАЗ: обзор матча 20 мая 2023
Уфа
20.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
15'
А. Сухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - КАМАЗ
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Евсеев
80'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Погосов
71'
69'
Замена
А. Арустамян
️️️️
З. Тарасенко
Желтая карточка
А. Хугаев
61'
60'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Мамин
Замена
Д. Ортис
️️️️
И. Молтенинов
56'
46'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Кириллов
46'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
А. Абрамов
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Бадртдинов
42'
Желтая карточка
А. Полюткин
ГОЛ! 1:0!
А. Сухов
15'
9'
Желтая карточка
И. Бадртдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
2-2-2-3-1
1
Хамхоев
27
Ерохин
33
Сухов
8
Хугаев
55
Карп
50
Голубев
94
Евсеев
7
Никитин
24
Погосов
17
Касинтура
84
Молтенинов
3-5-2
71
Мамин
4
Абрамов
93
Герасимов
20
Полюткин
96
Мохаммад
42
Кириллов
56
Рейхмен
11
Гаглоев
8
Тарасенко
8
Шамкин
19
Бадртдинов
94
Евсеев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
94
Евсеев
24
Погосов
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Погосов
84
Молтенинов
70
Ортис
70
Ортис
84
Молтенинов
71
Мамин
1
Смирнов
1
Смирнов
71
Мамин
4
Абрамов
65
Толстопятов
65
Толстопятов
4
Абрамов
42
Кириллов
97
Таликин
97
Таликин
42
Кириллов
8
Тарасенко
70
Арустамян
70
Арустамян
8
Тарасенко
19
Бадртдинов
11
Бабаев
11
Бабаев
19
Бадртдинов
Остались в запасе
Уфа
КАМАЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Уфа - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Московская область)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Нефтяник
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