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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Уфа
КАМАЗ - Уфа: обзор матча 29 марта 2025
КАМАЗ
29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Уфа
Желтая карточка
Р. Аюкин
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
О. Баклов
89'
Желтая карточка
Ш. Исаев
87'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Н. Мацхарашвили
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Р. Апеков
86'
83'
Вторая желтая
Д. Стоцкий
78'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Гуренко
Замена
Р. Аюкин
️️️️
Ю. Кириллов
72'
69'
Замена
И. Черняк
️️️️
К. Троянов
58'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
М. Султонов
57'
53'
Желтая карточка
К. Троянов
13'
Желтая карточка
А. Перченок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-1-3-2
31
Анисимов
13
Почивалин
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
42
Кириллов
11
Апеков
33
Фартуна
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-2-1-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
79
Троянов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
42
Кириллов
7
Аюкин
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
25
Ложкин
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
79
Троянов
22
Черняк
22
Черняк
79
Троянов
Остались в запасе
КАМАЗ
Уфа
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча КАМАЗ - Уфа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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