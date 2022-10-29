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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Уфа
КАМАЗ - Уфа: обзор матча 29 октября 2022
КАМАЗ
29.10.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
38'
А. Гаглоев (П)
39'
И. Бадртдинов
88'
Р. Минаев
90+5'
Э. Касинтура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Уфа
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Э. Касинтура
Замена
А. Сикоев
️️️️
А. Исик
90'
+2
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Минаев
84'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Никитин
Замена
И. Голятов
️️️️
Д. Шамкин
76'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Гаглоев
76'
Замена
С. Серченков
️️️️
В. Бабаев
76'
74'
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Евсеев
Желтая карточка
А. Полюткин
72'
Желтая карточка
А. Абрамов
66'
46'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Д. Емельянов
ГОЛ! 2:0!
И. Бадртдинов
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
38'
34'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Желтая карточка
А. Гаглоев
19'
10'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
3-1-3-3
71
Мамин
20
Полюткин
65
Толстопятов
4
Абрамов
87
Исик
11
Гаглоев
96
Мохаммад
97
Таликин
19
Бадртдинов
8
Шамкин
11
Бабаев
3-3-2-1-1
81
Кукушкин
15
Масалов
3
Плиев
15
Плиев
33
Сухов
6
Фищенко
52
Конюхов
99
Емельянов
94
Евсеев
7
Никитин
70
Ортис
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
11
Гаглоев
42
Кириллов
42
Кириллов
11
Гаглоев
11
Бабаев
8
Серченков
8
Серченков
11
Бабаев
8
Шамкин
17
Голятов
17
Голятов
8
Шамкин
87
Исик
70
Сикоев
70
Сикоев
87
Исик
7
Никитин
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Никитин
99
Емельянов
17
Касинтура
17
Касинтура
99
Емельянов
94
Евсеев
77
Минаев
77
Минаев
94
Евсеев
Остались в запасе
КАМАЗ
Уфа
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча КАМАЗ - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Денис Петров (Астрахань)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
КАМАЗ
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