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    Шинник - состав

    Город Ярославль
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт www.shinnik.com
    Стадион Шинник
    Тренер Вадим Евсеев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    47 Филиппов Михаил Россия Вра 30 13 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    75 Вамбольт Денис Россия Вра 27 7 0 0 1 0 € 0.2 млн.
    13 Семенов Андрей Россия Защ 30 20 2 0 2 1 € 0.275 млн.
    17 Покидышев Николай Россия Защ 25 19 0 0 3 0 € 0.325 млн.
    19 Осипов Евгений Россия Защ 36 17 0 0 4 0 € 0.05 млн.
    4 Стешин Евгений Россия Защ 30 10 0 0 2 0 € 0.175 млн.
    97 Хитяев Андрей Россия Защ 22 10 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    28 Семейкин Артем Россия Защ 26 6 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    11 Маклаков Иван Россия Защ 24 2 0 0 0 0 € 0.1 млн.
    95 Петрунин Даниил Россия Защ 23 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    5 Зинков Вячеслав Россия Пол 29 20 1 0 2 0 € 0.25 млн.
    52 Леонтьев Игорь Россия Пол 28 18 0 0 3 0 € 0.4 млн.
    15 Самойлов Дмитрий Россия Пол 29 15 2 0 2 0 € 0.325 млн.
    8 Савинов Андрей Россия Пол 20 14 0 0 1 0 € 0.3 млн.
    23 Соколов Игорь Россия Пол 20 12 1 0 1 0 € 0.4 млн.
    8 Емельянов Роман Россия Пол 30 9 0 0 2 0 € 0.35 млн.
    7 Канаев Михаил Россия Пол 33 6 0 0 0 0 € 0.1 млн.
    32 Кулишев Артем Россия Нап 29 19 2 0 2 0 € 0.4 млн.
    72 Батютин Андрей Россия Нап 27 17 1 0 5 0 € 0.275 млн.
    71 Грузнов Илья Россия Нап 26 16 6 0 2 2 € 0.3 млн.
    9 Низамутдинов Эльдар Россия Нап 41 12 2 0 0 0 -
    34 Кузнецов Павел Россия Нап 20 1 0 0 0 0 € 0.05 млн.
    9 Терехов Антон Россия Нап 25 - - - - - -
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 6
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