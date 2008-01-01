Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|47
|Филиппов Михаил
|Вра
|30
|13
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|75
|Вамбольт Денис
|Вра
|27
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 0.2 млн.
|13
|Семенов Андрей
|Защ
|30
|20
|2
|0
|2
|1
|€ 0.275 млн.
|17
|Покидышев Николай
|Защ
|25
|19
|0
|0
|3
|0
|€ 0.325 млн.
|19
|Осипов Евгений
|Защ
|36
|17
|0
|0
|4
|0
|€ 0.05 млн.
|4
|Стешин Евгений
|Защ
|30
|10
|0
|0
|2
|0
|€ 0.175 млн.
|97
|Хитяев Андрей
|Защ
|22
|10
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|28
|Семейкин Артем
|Защ
|26
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|11
|Маклаков Иван
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.1 млн.
|95
|Петрунин Даниил
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|5
|Зинков Вячеслав
|Пол
|29
|20
|1
|0
|2
|0
|€ 0.25 млн.
|52
|Леонтьев Игорь
|Пол
|28
|18
|0
|0
|3
|0
|€ 0.4 млн.
|15
|Самойлов Дмитрий
|Пол
|29
|15
|2
|0
|2
|0
|€ 0.325 млн.
|8
|Савинов Андрей
|Пол
|20
|14
|0
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|23
|Соколов Игорь
|Пол
|20
|12
|1
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|8
|Емельянов Роман
|Пол
|30
|9
|0
|0
|2
|0
|€ 0.35 млн.
|7
|Канаев Михаил
|Пол
|33
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 0.1 млн.
|32
|Кулишев Артем
|Нап
|29
|19
|2
|0
|2
|0
|€ 0.4 млн.
|72
|Батютин Андрей
|Нап
|27
|17
|1
|0
|5
|0
|€ 0.275 млн.
|71
|Грузнов Илья
|Нап
|26
|16
|6
|0
|2
|2
|€ 0.3 млн.
|9
|Низамутдинов Эльдар
|Нап
|41
|12
|2
|0
|0
|0
|-
|34
|Кузнецов Павел
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.05 млн.
|9
|Терехов Антон
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 6