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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Состав
€ 5,43 млн
Шинник - состав команды
Ярославль
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Шинник
Сайт:
http://www.shinnik.com
Тренер:
Денис Бояринцев
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
66
Янович Никита
Вра
23
€ 0.35 млн
95
Вамбольт Денис
Вра
31
€ 0.05 млн
17
Валиахметов Эдуард
Защ
29
€ 0.4 млн
2
Косогоров Артемий
Защ
23
€ 0.3 млн
53
Котин Никита
Защ
24
€ 0.275 млн
49
Караев Максим
Защ
24
€ 0.25 млн
54
Шмаков Иван
Защ
24
€ 0.25 млн
23
Чистяков Никита
Защ
26
€ 0.2 млн
62
Карпов Вадим
Защ
24
€ 0.2 млн
33
Лавренков Артём
Защ
20
€ 0.2 млн
27
Черный Артур
Защ
25
€ 0.175 млн
6
Рукас Андрюс
Защ
30
€ 0.025 млн
64
Ланин Олег
Пол
30
€ 0.45 млн
50
Голубев Артем
Пол
27
€ 0.35 млн
7
Антонов Антон
Пол
28
€ 0.3 млн
13
Янов Данила
Пол
26
€ 0.3 млн
15
Самойлов Дмитрий
Пол
33
€ 0.225 млн
24
Азявин Илья
Пол
26
€ 0.2 млн
25
Долгов Артем
Пол
-
14
Калинин Глеб
Пол
19
-
80
Арбузов Ярослав
Нап
22
€ 0.3 млн
10
Гонгапшев Альбек
Нап
26
€ 0.25 млн
88
Миронов Денис
Нап
22
€ 0.15 млн
16
Пушкарев Денис
Нап
21
€ 0.15 млн
20
Мартовой Даниил
Нап
23
€ 0.075 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 5
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