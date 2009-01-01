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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Результаты
€ 16 млн
ФК Сочи - результаты матчей
Сочи
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Фишт
Сайт:
http://pfcsochi.ru/
Тренер:
Игорь Осинькин
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Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Первая лига. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Премьер-лига. 2023/2024
Зимний кубок РПЛ. 2023
Товарищеские матчи. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Премьер-лига. 2022/2023
Кубок PARI Премьер. 2022
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Товарищеские матчи. 2022
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Лига конференций. 2021/2022
Кубок Париматч Премьер. 2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. Премьер-лига. 2020/2021
Товарищеские матчи. 2020
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. Премьер-лига. 2019/2020
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Россия. Кубок. 2013/2014
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Товарищеские матчи. 2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. ФНЛ. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Первый дивизион. 2010
Кубок ПФЛ. 2009
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009
14.09 | 19:30
Велес
1 : 2
Сочи
05.09 | 17:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
30.08 | 18:00
Сочи
2 : 1
Челябинск
24.08 | 17:30
КАМАЗ
2 : 3
Сочи
20.08 | 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Сочи
16.08 | 11:30
Сочи
1 : 0
Волга
08.08 | 18:00
Торпедо
1 : 2
Сочи
01.08 | 16:00
Ленинградец
2 : 1
Сочи
26.07 | 18:00
Сочи
5 : 0
Арсенал
19.07 | 18:00
Сочи
0 : 2
Спартак К
12.07 | 17:00
Шинник
2 : 2
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