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    Сочи - результаты

    Город Сочи
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт pfcsochi.ru/
    Стадион Фишт
    Тренер Курбан Бердыев
    Турниры:
    Зимний кубок РПЛ 2023
    3 тур
    		10 февраля, пятница 19:00 Спартак 2:0 Сочи
    2 тур
    		6 февраля, понедельник 17:00 Сочи 3:0 Ростов
    1 тур
    		3 февраля, пятница 19:30 Краснодар 1:0 Сочи
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