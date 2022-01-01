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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Состав
€ 16 млн
ФК Сочи - состав команды
Сочи
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Фишт
Сайт:
http://pfcsochi.ru/
Тренер:
Игорь Осинькин
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Дюпин Юрий
Вра
38
€ 0.2 млн
3
Солдатенков Александр
Защ
29
€ 2 млн
44
Стойич Неманья
Защ
28
€ 2 млн
25
Аттиат-Алла Яхья
Защ
31
€ 0.8 млн
33
Алвес Марсело
Защ
28
€ 0.8 млн
17
Макарчук Артем
Защ
30
€ 0.7 млн
4
Литвинов Вячеслав
Защ
25
€ 0.7 млн
88
Калинин Игорь
Защ
30
€ 0.5 млн
22
Кожемякин Олег
Защ
31
€ 0.35 млн
27
Заика Кирилл
Защ
33
€ 0.3 млн
28
Магаль Руслан
Защ
34
€ 0.15 млн
15
Агбалака Соломон
Защ
22
€ 0.05 млн
22
Ковтун Савелий
Защ
18
-
4
Гиголян Степан
Защ
20
-
8
Игнатов Михаил
Пол
26
€ 1.2 млн
18
Кайнов Максим
Пол
24
€ 1 млн
6
Кузьмин Максим
Пол
30
€ 0.8 млн
34
Осипов Александр
Пол
27
€ 0.4 млн
60
Носатый Марк
Пол
21
-
66
Мециев Александр
Пол
20
-
11
Каблучков Марк
Пол
18
-
45
Камано Франсуа
Нап
30
€ 1.2 млн
29
Ежов Роман
Нап
29
€ 0.8 млн
77
Шейдаев Рамиль
Нап
30
€ 0.7 млн
11
Мелешин Павел
Нап
22
€ 0.6 млн
9
Федоров Захар
Нап
21
€ 0.4 млн
98
Ильин Владимир
Нап
34
€ 0.4 млн
59
Барт Руслан
Нап
20
€ 0.3 млн
97
Пасевич Роман
Нап
26
€ 0.25 млн
55
Резниченко Даниил
Нап
19
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 13, полузащитников: 7, нападающих: 9
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