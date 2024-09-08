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Андрей Аршавин
Статистика
Андрей Аршавин - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1981 (45)
#28 | Полузащитник
172 см | 71 кг
Россия
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Товарищеские матчи 2024
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
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Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайрат
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Кайрат
3 : 4
08.09.2024
Зенит
1' - 14'
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