Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2024 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Турнир четырех 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000