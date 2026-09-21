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МЛС 2026
Команды
Интер Майами
Серхио Регилон
Статистика
€ 3,50 млн
Серхио Регилон - статистика
Интер Майами
16 декабря 1996 (29), Мадрид
#3 | Защитник
180 см
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
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Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
1' - 73'
50'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 59'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 67'
49'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 65'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
68' - 90'
73'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
1' - 68'
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