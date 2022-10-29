Серхио Регилон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Регилон
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Регилон
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|15.01.2023
|67' -89'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|85' 89'
|08.01.2023
|81' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|57' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|09.11.2022
|69' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)