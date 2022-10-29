Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серхио Регилон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Регилон
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 Был в запасе Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11