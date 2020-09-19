«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Реала» Бэйла и Регилона

«Тоттенхэм» объявил о покупке левого защитника мадридского «Реала» Серхио Регилона. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.
Контракт с лондонцами будет действовать до 2025 года. Регилон будет выступать под третьим номером.
Также на правах годичной аренды в «Тоттенхэм» перешел Гарет Бэйл. Он выступал за лондонцев с 2007 по 2013 год.
- Регилон – воспитанник мадридцев.
- Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Севилье».
- Он взял с командой Лигу Европы.
- Валлиец стоит на рынке 28 миллионов евро.
- Бэйл пытался уйти из «Реала» еще в прошлом году.
- Бэйл с «Реалом» четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
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Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»