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    Журналист Романо: Регилон перешел в «Тоттенхэм»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы.

    «Тоттенхэм» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Также «Реал» будет наделен правом первоочередного выкупа Регилона за сумму в районе 40-45 миллионов евро. Контракт лондонского клуба с футболистом рассчитан на пять лет.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,7 миллиона человек.

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