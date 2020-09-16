Журналист Романо: Регилон перешел в «Тоттенхэм»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы.
«Тоттенхэм» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Также «Реал» будет наделен правом первоочередного выкупа Регилона за сумму в районе 40-45 миллионов евро. Контракт лондонского клуба с футболистом рассчитан на пять лет.
- Ранее интерес к Регилону проявлял «Манчестер Юнайтед». Англичане не захотели платить за защитника 30 миллионов.
- Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Севилье».
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,7 миллиона человек.