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    Журналист Романо: «Регилон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», но англичане не готовы платить 30 миллионов»

    Между «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Реалом» идут переговоры по трансферу защитника Серхио Регилона. Англичане не хотят платить 30 миллионов фунтов стерлингов.

    «Юнайтед» рассматривает трансфер, но не хочет платить 30 миллионов. «Реал» просит о выкупе, [а не об аренде]. Сам Регилон хочет присоединиться к «МЮ». Предложение будет отправлено в ближайшие дни», – написал Фабрицио Романо.

    • Прошлый сезон Регилон провел в аренде в «Севилье».
    • В его активе 38 матчей, три гола и пять ассистов.
    • Игрок – воспитанник «Реала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1664

      FENIX-SL 22 минуты назад

      а по нынешним меркам это нормально

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