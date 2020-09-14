Журналист Романо: «Регилон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», но англичане не готовы платить 30 миллионов»

Между «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Реалом» идут переговоры по трансферу защитника Серхио Регилона. Англичане не хотят платить 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Юнайтед» рассматривает трансфер, но не хочет платить 30 миллионов. «Реал» просит о выкупе, [а не об аренде]. Сам Регилон хочет присоединиться к «МЮ». Предложение будет отправлено в ближайшие дни», – написал Фабрицио Романо.
- Прошлый сезон Регилон провел в аренде в «Севилье».
- В его активе 38 матчей, три гола и пять ассистов.
- Игрок – воспитанник «Реала».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.