Регилон может летом вернуться в «Реал» за 41 миллион

«Реал» всерьез рассматривает вариант с возвращением из «Тоттенхэма» левого защитника Серхио Регилона.

Как пишет Football365, у мадридского клуба есть опция выкупа своего воспитанника за 41 миллион фунтов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит в 23-летнем фулбеке замену для Марсело.