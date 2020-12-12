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    Регилон может летом вернуться в «Реал» за 41 миллион

    «Реал» всерьез рассматривает вариант с возвращением из «Тоттенхэма» левого защитника Серхио Регилона.

    Как пишет Football365, у мадридского клуба есть опция выкупа своего воспитанника за 41 миллион фунтов.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит в 23-летнем фулбеке замену для Марсело.

    • «Тоттенхэм» купил Регилона в сентябре, заключив с ним контракт до 2025 года.
    • В текущем сезоне испанец сделал три ассиста в 12 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football365

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    12.12.2020 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +660

      OBOLEV 12 декабря, 22:53

      уТКА кря кря

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