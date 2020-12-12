Регилон может летом вернуться в «Реал» за 41 миллион

«Реал» всерьез рассматривает вариант с возвращением из «Тоттенхэма» левого защитника Серхио Регилона.
Как пишет Football365, у мадридского клуба есть опция выкупа своего воспитанника за 41 миллион фунтов.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит в 23-летнем фулбеке замену для Марсело.
- «Тоттенхэм» купил Регилона в сентябре, заключив с ним контракт до 2025 года.
- В текущем сезоне испанец сделал три ассиста в 12 матчах.
Источник: Football365
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