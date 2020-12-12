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Регилон может летом вернуться в «Реал» за 41 миллион

12 декабря 2020, 10:55
1

«Реал» всерьез рассматривает вариант с возвращением из «Тоттенхэма» левого защитника Серхио Регилона.

Как пишет Football365, у мадридского клуба есть опция выкупа своего воспитанника за 41 миллион фунтов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит в 23-летнем фулбеке замену для Марсело.

  • «Тоттенхэм» купил Регилона в сентябре, заключив с ним контракт до 2025 года.
  • В текущем сезоне испанец сделал три ассиста в 12 матчах.

Источник: Football365

Британский интернет-ресурс. Сайтом владеет телерадиокомпания Sky. Аудитория в твиттере - 74,6 тысячи подписчиков.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Реал Регилон Серхио
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OBOLEV
1607802785
уТКА кря кря
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