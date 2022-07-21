«Барселона» может арендовать воспитанника «Реала» Регилона

«Барселона» занимается поиском нового левого защитника.
Каталонский клуб ведет переговоры о трансферах Маркоса Алонсо («Челси») и Хави Галана («Сельта»).
Если эти переходы не состоятся, то у «Барсы» есть запасной вариант – Серхио Регилон из «Тоттенхэма».
25-летний футболист доступен для аренды, о чем знают на «Камп Ноу».
- Регилон – воспитанник «Реала».
- Он выступает за «Тоттенхэм» с сентября 2020 года.
- В прошлом сезоне испанец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo