«Барселона» может арендовать воспитанника «Реала» Регилона

«Барселона» занимается поиском нового левого защитника.

Каталонский клуб ведет переговоры о трансферах Маркоса Алонсо («Челси») и Хави Галана («Сельта»).

Если эти переходы не состоятся, то у «Барсы» есть запасной вариант – Серхио Регилон из «Тоттенхэма».

25-летний футболист доступен для аренды, о чем знают на «Камп Ноу».