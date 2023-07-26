Феликс встречается с экс-девушкой Регилона – у нее 3,3 миллиона подписчиков

В Португалии узнали, что нападающий «Атлетико» Жоау Феликс встречается с Мартой Диас – бывшей девушкой Серхио Регилона. Это информация газеты O Jogo.
Феликс и Диас провели отпуск на Ибице. У девушки 3,3 миллиона подписчиков в соцсети.
- В июне Жоау расстался с моделью Маргаридой Корсейру.
- Регилон, с которым раньше была новая девушка Феликса, принадлежит «Тоттенхэму», а минувший сезон провел в «Атлетико» в аренде.
- Феликс вскоре может перейти в «Барселону».
Фото: соцсети Марты Диас
Источник: O Jogo