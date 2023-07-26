Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Феликс встречается с экс-девушкой Регилона – у нее 3,3 миллиона подписчиков

Феликс встречается с экс-девушкой Регилона – у нее 3,3 миллиона подписчиков

26 июля 2023, 11:12
2

В Португалии узнали, что нападающий «Атлетико» Жоау Феликс встречается с Мартой Диас – бывшей девушкой Серхио Регилона. Это информация газеты O Jogo.

Феликс и Диас провели отпуск на Ибице. У девушки 3,3 миллиона подписчиков в соцсети.

  • В июне Жоау расстался с моделью Маргаридой Корсейру.
  • Регилон, с которым раньше была новая девушка Феликса, принадлежит «Тоттенхэму», а минувший сезон провел в «Атлетико» в аренде.
  • Феликс вскоре может перейти в «Барселону».

Фото: соцсети Марты Диас

Еще по теме:
Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном 10
Хабиб спрогнозировал топ-5 лучших бомбардиров ЧМ-2026
Определен игрок сезона в саудовской лиге
Источник: O Jogo
Испания. Примера Португалия. Примейра Атлетико Регилон Серхио Феликс Жоау
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1690361376
Круговорот б***** в футболе.
Ответить
Fialet
1690379484
Смотрю фотки сверху вниз, думаю - ничего бабца, и вдруг на последней опять утиные губищи. Фу, аж сплюнуть захотелось.
Ответить
Главные новости
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Все новости
Все новости
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+