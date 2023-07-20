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    • «Атлетико» одобрил переход Феликса в «Барселону»: детали возможной сделки

    «Атлетико» одобрил переход Феликса в «Барселону»: детали возможной сделки

    Жоау Феликс, заявивший о мечте выступать за «Барселону», может оказаться в каталонском клубе уже этим летом.

    «Атлетико» одобрил переход 23-летнего футболиста, согласившись на вариант с арендой с правом выкупа.

    Журналист Тони Хуанмарти добавил, что из-за финансовых проблем «Барса» будет способна подписать португальца не раньше заключительного отрезка летнего трансферного окна.

    • С января Феликс был в аренде в «Челси»: 20 матчей, 4 гола.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
    • Мадридцы в 2019-м заплатили за нападающего рекордные для клуба 127 миллионов евро.

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    Источник: AS

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