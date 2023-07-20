«Атлетико» одобрил переход Феликса в «Барселону»: детали возможной сделки

Жоау Феликс, заявивший о мечте выступать за «Барселону», может оказаться в каталонском клубе уже этим летом.

«Атлетико» одобрил переход 23-летнего футболиста, согласившись на вариант с арендой с правом выкупа.

Журналист Тони Хуанмарти добавил, что из-за финансовых проблем «Барса» будет способна подписать португальца не раньше заключительного отрезка летнего трансферного окна.