«Атлетико» одобрил переход Феликса в «Барселону»: детали возможной сделки

Жоау Феликс, заявивший о мечте выступать за «Барселону», может оказаться в каталонском клубе уже этим летом.
«Атлетико» одобрил переход 23-летнего футболиста, согласившись на вариант с арендой с правом выкупа.
Журналист Тони Хуанмарти добавил, что из-за финансовых проблем «Барса» будет способна подписать португальца не раньше заключительного отрезка летнего трансферного окна.
- С января Феликс был в аренде в «Челси»: 20 матчей, 4 гола.
- Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
- Мадридцы в 2019-м заплатили за нападающего рекордные для клуба 127 миллионов евро.
Источник: AS