Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик

«Аль-Наср» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии разнес на выезде «Аль-Таавун».

Гости выиграли со счетом 5:0. Три мяча на счету Жоау Феликса, по голу забили Криштиану Роналду и Кингсли Коман.

40-летний Роналду реализовал пенальти – он отличился в 940-й раз в профессиональной карьере.