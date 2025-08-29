Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик

«Аль-Наср» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии разнес на выезде «Аль-Таавун».
Гости выиграли со счетом 5:0. Три мяча на счету Жоау Феликса, по голу забили Криштиану Роналду и Кингсли Коман.
40-летний Роналду реализовал пенальти – он отличился в 940-й раз в профессиональной карьере.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 1 тур
Аль-Таавун - Аль-Наср - 0:5 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ж. Феликс, 7; 0:2 - К. Роналду, 54 (с пенальти); 0:3 - К. Коман, 55; 0:4 - Ж. Феликс, 67; 0:5 - Ж. Феликс, 87.
Источник: «Бомбардир»