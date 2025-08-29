Введите ваш ник на сайте
  Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик

Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик

Сегодня, 23:11

«Аль-Наср» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии разнес на выезде «Аль-Таавун».

Гости выиграли со счетом 5:0. Три мяча на счету Жоау Феликса, по голу забили Криштиану Роналду и Кингсли Коман.

40-летний Роналду реализовал пенальти – он отличился в 940-й раз в профессиональной карьере.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 1 тур
Аль-Таавун - Аль-Наср - 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Ж. Феликс, 7; 0:2 - К. Роналду, 54 (с пенальти); 0:3 - К. Коман, 55; 0:4 - Ж. Феликс, 67; 0:5 - Ж. Феликс, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона 1
Роналду побил антирекорд Маскерано 1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Таавун Роналду Криштиану Феликс Жоау
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
23:11
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
22:55
1
Талалаев: «Мой тренерский штаб – один из лучших в России»
22:44
1
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!»
22:22
25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе
21:39
13
Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»
21:09
Адамов прояснил свое будущее в «Зените»
20:47
3
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
19:50
Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»
19:30
24
