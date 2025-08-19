Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист

«Аль-Наср» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии прошел «Аль-Иттихад». У победителей отличились Садио Мане и Жоау Феликс.

Ассистом на победный гол у «Аль-Насра» отметился 40-летний Криштиану Роналду.

С 25-й минуты «Аль-Наср» был в меньшинстве после удаления Садио Мане.

Матч прошел в Гонконге.

В финале «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Кадисией» или «Аль-Ахли».

Саудовская Аравия. Суперкубок. 1/2 финала

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мане, 10; 1:1 – Бергвейн, 16; 2:1 – Феликс, 61.

Удаления: Мане, 25 – нет.