«Барса» может купить воспитанника «Реала» из-за срыва сделки по Алонсо

«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном.

По информации AS, каталонский клуб рассматривает его в качестве альтернативы защитнику «Челси» Маркусу Алонсо. Ранее лондонский клуб заблокировал переход испанца в «Барсу».

Регилона также может приобрести «Реал». Мадридцы могут активировать опцию обратного выкупа своего воспитанника за 40 миллионов евро.