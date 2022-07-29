«Барса» может купить воспитанника «Реала» из-за срыва сделки по Алонсо

«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном.
По информации AS, каталонский клуб рассматривает его в качестве альтернативы защитнику «Челси» Маркусу Алонсо. Ранее лондонский клуб заблокировал переход испанца в «Барсу».
Регилона также может приобрести «Реал». Мадридцы могут активировать опцию обратного выкупа своего воспитанника за 40 миллионов евро.
- Регилон выступает за «Тоттенхэм» с сентября 2020 года.
- В прошлом сезоне испанец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: AS