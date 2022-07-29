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    «Барса» может купить воспитанника «Реала» из-за срыва сделки по Алонсо

    «Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном.

    По информации AS, каталонский клуб рассматривает его в качестве альтернативы защитнику «Челси» Маркусу Алонсо. Ранее лондонский клуб заблокировал переход испанца в «Барсу».

    Регилона также может приобрести «Реал». Мадридцы могут активировать опцию обратного выкупа своего воспитанника за 40 миллионов евро.

    • Регилон выступает за «Тоттенхэм» с сентября 2020 года.
    • В прошлом сезоне испанец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +771

      OBOLEV 1 час назад

      Придет Хави Галан из сельты . Цена ниже, по стилю очень подойдет барсе и цена от 10 до 15 будет.

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