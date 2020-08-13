Журналист Скира: «Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов, для него готов пятилетний контракт»

«Наполи» сделал «Реалу» предложение по трансферу защитника Серхио Регилона, пишет журналист Николо Скира.
«Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов евро. «Реал» хочет получить за левого защитника 25 миллионов. Для игрока готов пятилетний контракт», – сообщил инсайдер.
- Минувший сезон футболист провел в аренде в «Севилье».
- Он сыграл 34 матча, забил два гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 85 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.