Журналист Скира: «Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов, для него готов пятилетний контракт»

«Наполи» сделал «Реалу» предложение по трансферу защитника Серхио Регилона, пишет журналист Николо Скира.

«Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов евро. «Реал» хочет получить за левого защитника 25 миллионов. Для игрока готов пятилетний контракт», – сообщил инсайдер.