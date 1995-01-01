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    Интер - расписание

    Город Майами
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт https://www.intermiamicf.com/
    Стадион Интер Майами
    Тренер Фил Невилл
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Интер Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Сити Интер
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Торонто Интер
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Интер Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Интер
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Интер Даллас
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон Интер
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус Интер
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Интер Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Интер Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 03:30 Нэшвилл Интер
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Интер Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Интер
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Интер Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Интер Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Интер
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Интер
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Интер Остин
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		5 июля, среда 02:30 Интер Коламбус
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Интер
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Интер
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Интер Шарлотт
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Интер
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Интер Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		4 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Интер
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		10 сентября, воскресенье 02:30 Интер Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Интер
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Интер Торонто
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		25 сентября, понедельник 02:30 Орландо Сити Интер
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Интер Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Чикаго Файр Интер
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Интер Цинциннати
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Шарлотт Интер
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