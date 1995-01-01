США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Интер
|Филадельфия Юнион
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Нью-Йорк Сити
|Интер
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Интер
|Чикаго Файр
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Интер
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Интер
|Атланта Юнайтед
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Интер
|Нью-Инглэнд Революшн
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Интер
|Орландо Сити
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Интер
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Интер
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Интер
|Ди Си Юнайтед
|24 тур
|11 июня, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Интер
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Интер
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Интер
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Интер
|40 тур
|4 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|Интер
|40 тур
|10 сентября, воскресенье
|02:30
|Интер
|Канзаc Сити
|40 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Интер
|44 тур
|25 сентября, понедельник
|02:30
|Орландо Сити
|Интер
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Интер
|Нью-Йорк Сити
|46 тур
|5 октября, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|Интер
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Интер
|Цинциннати