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Команды
Интер Майами
Новости
€ 93 млн
Интер Майами - новости команды
Майами
МЛС 2026
Стадион:
Ню Стэдиум
Сайт:
http://www.intermiamicf.com/
Тренер:
Кили Гонсалес
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Расписание
Таблица
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Симеоне сделал однозначный выбор обладателя «Золотого мяча»-2026
Вчера, 20:21
Фото
«Интер Майами» возглавил тренер, которого отверг «Спартак»
Вчера, 17:49
1
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
Вчера, 01:40
2
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
14 сентября
3
Фото
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
9 сентября
4
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
8 сентября
6
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
Видео
Бекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
Видео
Прощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
1
2
3
4
5
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
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Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
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