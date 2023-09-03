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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Арука
Порту - Арука: обзор матча 03 сентября 2023
Порту
03.09.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Арука
90+19'
Эванилсон
83'
Кристо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Арука
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
90'
+19
Пенальти не реализован!
Галено
90'
+13
90'
+10
Замена
М. Роша
️️️️
Кристо
90'
+10
Замена
️️️️
Т. Эшгайю
85'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
Замена
И. Хайме
️️️️
Н. Гонсалес
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
Кристо
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Венделл
82'
80'
Замена
А. Трецца
️️️️
Джейсон
72'
Замена
Э. Куасси
️️️️
Д. Симао
72'
Замена
M. Puche
️️️️
Р. Мухика
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ж. Мариу
68'
62'
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
Желтая карточка
А. Варела
58'
Желтая карточка
Эванилсон
57'
Замена
А. Варела
️️️️
С. Эустакиу
46'
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
46'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Алан Варела
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
5
Маркано
17
Мариу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
11
Мартинес
9
Тареми
3-2-1-2-2
12
де Арруабаррена
44
Галович
4
Фернандеш
3
Монтеро
28
Эшгайю
19
Милованов
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
46
Эустакиу
22
Варела
22
Варела
46
Эустакиу
6
Гонсалес
24
Хайме
24
Хайме
6
Гонсалес
17
Мариу
11
Борхес
11
Борхес
17
Мариу
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
18
Венделл
9
Наварро
9
Наварро
18
Венделл
17
Кристо
4
Роша
4
Роша
17
Кристо
8
Симао
8
Куасси
8
Куасси
8
Симао
23
Джейсон
19
Трецца
19
Трецца
23
Джейсон
19
Мухика
11
11
19
Мухика
Остались в запасе
Порту
Арука
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
12
Тиаго Силва
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Порту - Арука
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
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