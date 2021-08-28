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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Арука
Порту - Арука: обзор матча 28 августа 2021
Порту
28.08.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
3 : 0
Завершен
Арука
24'
М. Урибе
34'
М. Тареми
63'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Арука
Замена
Венделл
️️️️
Ч. Мбемба
86'
85'
Замена
O. Dasa
️️️️
Куарежма
85'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Э. Вальдеррама
83'
Желтая карточка
Куарежма
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
79'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Л. Диас
79'
Желтая карточка
М. Урибе
67'
ГОЛ! 3:0!
И. Маркано
Пас отдал
Пепе
63'
Замена
Пепе
️️️️
Т. Мартинес
60'
Замена
Витинья
️️️️
Б. Кошта
60'
Желтая карточка
Л. Диас
59'
52'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Л. Силва
Желтая карточка
Б. Кошта
51'
51'
Замена
Пите
️️️️
Арсениу
Желтая карточка
Ж. Мариу
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Тареми
Пас отдал
Л. Диас
34'
25'
Желтая карточка
Л. Силва
ГОЛ! 1:0!
М. Урибе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
17
Жоау Мариу
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арука
97
Fernando Castro
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Арсениу
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Андре Букия
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Пепе
ЦФ
Арука
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
3-1-1-2-3
99
Кошта
3
Пепе
99
Мбемба
5
Маркано
8
Урибе
28
Кошта
14
Диас
25
Отавио
11
Мартинес
9
Тареми
17
Мариу
4-3-1-2
97
13
Бассо
4
Веласкес
6
Куарежма
72
8
Арсениу
21
Силва
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
17
Силва
30
Букия
14
Диас
7
Консейсау
7
Консейсау
14
Диас
99
Мбемба
18
Венделл
18
Венделл
99
Мбемба
28
Кошта
17
Витинья
17
Витинья
28
Кошта
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
11
Мартинес
11
Пепе
11
Пепе
11
Мартинес
8
Вальдеррама
28
Эшгайю
28
Эшгайю
8
Вальдеррама
8
Арсениу
20
Пите
20
Пите
8
Арсениу
6
Куарежма
19
19
6
Куарежма
21
Силва
20
Араужо
20
Араужо
21
Силва
Остались в запасе
Порту
Арука
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Порту - Арука
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
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