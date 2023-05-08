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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Порту
Арука - Порту: обзор матча 08 мая 2023
Арука
08.05.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 1
Завершен
Порту
44'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Порту
90'
+4
Замена
Г. Верон
️️️️
С. Эустакиу
90'
+4
Замена
Д. Намасо
️️️️
Галено
Замена
P. Moreira
️️️️
М. Силла
90'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Д. Симао
90'
87'
Замена
Б. Фолья
️️️️
М. Груйич
87'
Замена
А. Франку
️️️️
М. Тареми
Желтая карточка
М. Силла
85'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Р. Мухика
77'
72'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
Замена
Арсениу
️️️️
Б. Милованов
63'
Замена
Б. Мичел
️️️️
И. Соро
63'
44'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркано
Пас отдал
Отавио
33'
Желтая карточка
И. Маркано
31'
Желтая карточка
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
11
Антони
ЛВ
10
Алан Руис
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Pedro Moreira
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
44
Галович
3
Опоку
19
Милованов
10
Руис
19
Соро
8
Симао
11
Антони
2
Силла
19
Мухика
3-2-3-2
99
Кошта
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
8
Груйич
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
2
Силла
20
20
2
Силла
8
Симао
7
Лаваль
7
Лаваль
8
Симао
19
Соро
91
Мичел
91
Мичел
19
Соро
19
Милованов
8
Арсениу
8
Арсениу
19
Милованов
19
Мухика
9
Маркес
9
Маркес
19
Мухика
8
Груйич
23
Фолья
23
Фолья
8
Груйич
9
Тареми
10
Франку
10
Франку
9
Тареми
46
Эустакиу
27
Верон
27
Верон
46
Эустакиу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
13
Галено
3
Намасо
3
Намасо
13
Галено
Остались в запасе
Арука
Порту
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Арука - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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