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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Порту
Арука - Порту: обзор матча 10 марта 2017
Арука
10.03.2017, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 4
Завершен
Порту
15'
Д. Перейра
72'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Порту
83'
Желтая карточка
А. Андре
83'
Желтая карточка
М. Перейра
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перейра
Начало матча
Статистика матча Арука - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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