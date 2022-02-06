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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Порту
Арука - Порту: обзор матча 06 февраля 2022
Арука
06.02.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 2
Завершен
Порту
54'
Витинья
57'
Ч. Мбемба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Порту
Желтая карточка
Антони
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
С. Эустакиу
90'
+3
Желтая карточка
А. Маркесин
82'
Замена
А. Маркесин
️️️️
Д. Кошта
77'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Ф. Виейра
75'
Желтая карточка
З. Сануси
Желтая карточка
А. Силва
68'
Замена
Н. Галович
️️️️
А. Букия
63'
Замена
Антони
️️️️
Э. Куасси
62'
Замена
Пите
️️️️
Ж. Бассо
62'
Желтая карточка
П. Морейра
61'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ф. Виейра
56'
Замена
Галено
️️️️
Б. Кошта
55'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Пепе
55'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Груйич
54'
ГОЛ! 0:1!
Витинья
Пас отдал
Ф. Виейра
53'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Ж. Бассо
45'
+3
Замена
Л. Силва
️️️️
Д. Симао
32'
Желтая карточка
Э. Куасси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-3-1-3
1
Брага
72
13
Бассо
6
Куарежма
20
Педру Морейра
8
Куасси
30
Букия
8
Арсениу
8
Симао
23
17
Силва
3-1-3-2-1
99
Кошта
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Груйич
20
Виейра
17
Витинья
28
Кошта
25
Отавио
11
Пепе
9
Эванилсон
30
Букия
44
Галович
44
Галович
30
Букия
13
Бассо
20
Пите
20
Пите
13
Бассо
8
Симао
21
Силва
21
Силва
8
Симао
8
Куасси
11
Антони
11
Антони
8
Куасси
28
Кошта
13
Галено
13
Галено
28
Кошта
99
Кошта
1
Маркесин
1
Маркесин
99
Кошта
11
Пепе
17
Мариу
17
Мариу
11
Пепе
20
Виейра
46
Эустакиу
46
Эустакиу
20
Виейра
8
Груйич
9
Тареми
9
Тареми
8
Груйич
Остались в запасе
Арука
Порту
3
Bruno Prado
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Арука - Порту
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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