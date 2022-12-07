- 23 февраля
- 01:07 Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)
- 22 февраля
- 21:00 Где смотреть матч «Интер» – «Порту»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 22 февраля 2023
- 31 января
- 18:18 В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну 2
- 16:44 Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна 4
- 29 января
- 00:43 Кубок португальской лиги. «Порту» впервые взял трофей, победив в финале «Спортинг» (2:0). У экс-игрока «Рубина» гол
- 13 января
- 13:45 «Бавария» может купить вратаря сборной Португалии 3
- 5 января
- 19:57 Роналду попросил «Аль-Наср» подписать экс-одноклубника и партнера по сборной 3
- 7 декабря 2022
- 10:15 Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец» 3
- 3 декабря 2022
- 23:24 Игрок Сербии Груйич: «Надеюсь, окажусь в РПЛ» 3
- 28 ноября 2022
- 01:43 Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» 1
- 14 ноября 2022
- 11:50 «Манчестер Юнайтед» нашел в Португалии замену для Де Хеа 5
- 8 ноября 2022
- 14:40 «Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3 4
- 00:41 Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
- 7 ноября 2022
- 14:20 ⚡ Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией» 66
- 12:34 Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 2
- 4 ноября 2022
- 14:49 Фото «Порту» продлил контракт с рекордсменом Лиги чемпионов
- 1 ноября 2022
- 23:53 Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из еврокубков 2
- 23:33 Гризманн: «Атлетико» не заслужил права выйти из группы. Нам нужно сжать булки и заткнуться»
- 23:27 Текст Крах «Атлетико» в ЛЧ: из легкой группы не прошел даже в Лигу Европы – такое с командой впервые 2
- 22:57 «Атлетико» установил личный антирекорд в еврокубках в 21 веке
- 22:49 «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов 3
- 22:39 Лига чемпионов. «Атлетико» проиграл «Порту» и влетел из еврокубков
- 27 октября 2022
- 17:29 Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
- 07:23 Месси – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
- 26 октября 2022
- 21:49 Лига чемпионов. «Порту» крупно победил на выезде «Брюгге». Это первое поражение бельгийцев
- 21:03 Вратарь «Порту» в матче с «Брюгге» отбил два удара с пенальти подряд